Aeroporto, Orizzonte Comune risponde alle opposizioni: "Via la tassa d'imbarco per otto mesi ad Alghero"

Il partito di maggioranza replica agli allarmi del centrodestra e lancia la proposta in Regione. I dati del traffico: "Mistificazioni smentite dai numeri. A gennaio Fertilia cresce del 2,6%, Cagliari e Olbia crollano".

Alghero – La maggioranza passa al contrattacco. Dopo gli affondi dell'opposizione sulle tariffe aeree e le accuse di immobilismo, Orizzonte Comune cala la sua carta per difendere l'aeroporto di Fertilia. La risposta alla Lega e al centrodestra arriva direttamente dal coordinamento cittadino. L'obiettivo messo sul tavolo regionale è chiaro: tagliare la tassa d'imbarco per frenare la fuga delle compagnie.

Il piano taglia-tasse Il partito interviene per spegnere le polemiche. La soluzione per mitigare la crisi prevede una sforbiciata all'addizionale comunale, il balzello che pesa sul costo finale dei biglietti. La proposta viaggia su un doppio binario, premiando lo scalo algherese.

Il documento ufficiale detta i tempi e i modi dell'intervento: «Abbattimento per tutti gli aeroporti sardi della cosiddetta tassa, a carico di tutti i passeggeri, nei 5 mesi invernali con un ulteriore abbattimento della stessa di ulteriori 3 mesi (aprile-maggio-ottobre) per l'aeroporto di Alghero che risulta essere ancora il più debole nel sistema aeroportuale sardo». Otto mesi senza gabelle per tentare di rilanciare i voli nella Riviera del Corallo.

I numeri contro le polemiche Orizzonte Comune non ci sta a dipingere un quadro a tinte fosche. Respinge le accuse al mittente e snocciola i dati del traffico passeggeri di inizio 2026. I numeri del primo mese dell'anno, secondo il partito, premiano la pista di Alghero e bocciano il resto dell'Isola.

«Vogliamo inoltre sottolineare che, aldilà delle mistificazioni fatte da "qualcuno" il 2026 si apre con l'aeroporto di Alghero che segna una ulteriore crescita nel mese di gennaio in totale controtendenza rispetto agli altri aeroporti sardi: Alghero registra un +2,6% mentre Cagliari segna un trend negativo del -1,7% e Olbia un preoccupante -5%».

L'asse col Palazzo cagliaritano La nota si chiude serrando i ranghi. Il fronte locale blinda l'operato dei suoi consiglieri seduti a Cagliari, rivendicando l'attenzione verso il nord-ovest: «Il coordinamento algherese esprime un plauso ai propri rappresentanti in regione per il lavoro che stanno proficuamente svolgendo anche per il nostro territorio».