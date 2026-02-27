Pannelli solari e taglio delle bollette: la Regione sblocca 29 milioni per le aziende sarde

Apre lo sportello per chiedere i contributi sull'energia. Aiuti a fondo perduto fino a 500mila euro. L'assessore Cani: "Occasione da non perdere per le imprese isolane". C'è tempo fino alla fine di giugno. Il tour nei territori.

di Pasqualino Trubia

Cagliari – Scatta l'ora X per i fondi alle imprese. Dalle 10 di venerdì 27 febbraio apre lo sportello regionale per chiedere i contributi sull'energia. Sul piatto ci sono 29 milioni di euro. Servono a tagliare le bollette, installare pannelli fotovoltaici e modernizzare i macchinari abbassando i consumi.

I soldi a fondo perduto La Regione inietta liquidità. Non si tratta di prestiti da restituire, ma di contributi a fondo perduto. L'assegno parte da un minimo di 20mila euro e può arrivare a un massimo di 500mila, a seconda dei tetti massimi imposti dall'Europa sugli aiuti di Stato. Il bersaglio del bando sono le micro, piccole e medie imprese sarde.

La lista dei settori ammessi ai fondi è precisa e limitata: attività manifatturiere, strutture ricettive e alberghi, gestione di impianti sportivi, settore del commercio, officine per la riparazione e il lavaggio di automobili, cave ed estrazioni.

I milioni in arrivo L'assessore regionale all'Industria, Emanuele Cani, detta la linea e inquadra la manovra economica in una prospettiva più ampia: «Un’occasione da non perdere per abbattere in modo significativo i costi delle bollette, che rappresentano da sempre un elemento di forte criticità per il sistema produttivo isolano, e nel contempo favorire la giusta transizione energetica attraverso la riduzione dell’impatto ambientale».

L'impegno non si ferma alla dotazione attuale. Il titolare dell'Industria anticipa le prossime mosse: «Il bando stanzia una prima tranche di quasi 30 milioni di incentivi per l’annualità 2025 – aggiunge - a cui seguiranno nel 2026 altri bandi per oltre 100 milioni di euro».

Le scadenze e gli incontri La corsa al clic si chiuderà il 30 giugno 2026. Per spiegare le regole della burocrazia alle imprese, l'Assessorato ha organizzato un tour informativo nei territori. Dopo le presentazioni di Cagliari e Olbia, i tecnici regionali illustreranno il bando giovedì 12 marzo ad Abbasanta (alle 10.30 al Centro Servizi Losa) e venerdì 13 marzo a Porto Torres (alle 10.30 all'Incubatore d'Imprese). Moduli e documentazione sono scaricabili dal sito istituzionale della Regione.