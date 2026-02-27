Giustizia, Delmastro sbarca a Sassari: Fratelli d'Italia lancia il fronte del "Sì"

Il sottosegretario atteso lunedì pomeriggio all'Hotel Grazia Deledda. Il partito chiama a raccolta i militanti: "Serve un cambiamento strutturale per restituire credibilità ai tribunali". Sabato gazebo a Padria e Alghero.

di Pasqualino Trubia

Sassari – Il governo scende in campo per il referendum. Il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, sbarca in Sardegna. L'obiettivo è blindare il "Sì" alla riforma in vista del voto del 22 e 23 marzo. Fratelli d'Italia serra le fila e chiama a raccolta i militanti nel nord dell'Isola.

L'appuntamento in città Il quartier generale della campagna elettorale sarà l'Hotel Grazia Deledda, in viale Dante. L'incontro pubblico è fissato per lunedì 2 marzo alle 16.30. Il partito detta la linea attraverso una nota ufficiale, inquadrando l'obiettivo politico della mobilitazione: «La Riforma della Giustizia rappresenta un passaggio cruciale per garantire efficienza, tempi certi e un sistema più equo e trasparente, capace di rispondere concretamente alle esigenze di tutti gli italiani. Fratelli d’Italia ribadisce con forza la necessità di un cambiamento strutturale che restituisca credibilità e autorevolezza all’ordinamento giudiziario, rafforzando i principi di responsabilità e imparzialità».

La parata dei relatori A fare gli onori di casa ci penserà Luca Babudieri, coordinatore cittadino del partito. Il palco vedrà poi l'alternarsi di tecnici e politici per illustrare i quesiti. Prenderanno la parola l'avvocato Marco Porcu (referente regionale del Comitato per il Sì), il professor Federico Onnis Cugia dell'Università di Cagliari e l'avvocato Mariano Mameli.

Nutrita la pattuglia istituzionale. Al fianco del sottosegretario Delmastro ci saranno i deputati Francesco Mura (coordinatore regionale del partito) e Barbara Polo. Con loro anche Mauro Rotelli, commissario provinciale e presidente della Commissione Ambiente alla Camera, e la consigliera regionale Francesca Masala.

I gazebo in provincia La mobilitazione non si ferma al capoluogo. I vertici del partito spingono sull'acceleratore e portano la campagna in strada già dal fine settimana, schierando amministratori locali e rappresentanti istituzionali. Domani, sabato 28 febbraio, apriranno due presidi territoriali. La mattina, dalle 11.30, i militanti si ritroveranno a Padria, nella sede di Fratelli d'Italia in via Sassari. Nel pomeriggio la carovana si sposterà ad Alghero, con l'apertura del gazebo in piazza Pino Piras a partire dalle ore 16.