Alghero, parte la campagna per il referendum: sabato i gazebo in piazza

I comitati per la separazione delle carriere dei magistrati aprono il dibattito in città. Giovedì il primo incontro pubblico al Polisoccorso. Pais, Peru, Cocco e Onnis Cugia spiegano i quesiti ai cittadini.

di Pasqualino Trubia

Alghero – La campagna elettorale per il referendum sulla giustizia entra nel vivo. I comitati "Sì Riforma" e "Sì Separa" mobilitano la città. Dopo il debutto al chiuso, la propaganda scende in strada.

Il primo faccia a faccia Il calcio d'inizio c'è stato giovedì 26 febbraio. La sala conferenze del Polisoccorso di via Liguria ha ospitato il primo incontro pubblico. L'obiettivo degli organizzatori è chiaro: spiegare i contenuti della riforma in modo documentato, tenendo il dibattito lontano dagli slogan e dalle mistificazioni.

I temi e i relatori Al centro del tavolo ci sono i pilastri del referendum. Si parla della separazione delle carriere tra giudici (chi giudica) e pubblici ministeri (chi indaga), e della riorganizzazione del sistema di autogoverno della magistratura. A spiegare i dettagli sul palco si sono alternati Alessandro Cocco, Federico Onnis Cugia, Antonello Peru e Michele Pais. A dettare i tempi e moderare il dibattito ci ha pensato Alessio Auriemma.

Gli organizzatori registrano una forte partecipazione, misurata dalle tante domande e dalle testimonianze arrivate dal pubblico su un tema che tocca la credibilità dei tribunali.

I gazebo in strada Il dibattito ora si sposta all'aperto. Domani, sabato 28 febbraio, i promotori allestiranno il primo gazebo informativo nelle piazze di Alghero. Un avamposto per incontrare i cittadini faccia a faccia, distribuire il materiale cartaceo e rispondere ai dubbi sulla riforma. È solo la prima tappa di un percorso che prevede nuovi appuntamenti aperti al pubblico nelle prossime settimane.