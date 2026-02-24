Il caso Audi A5: la Giunta difende il noleggio. "Nessun capriccio, fa 50mila chilometri all'anno"

Gli uffici regionali replicano all'inchiesta giornalistica sui costi della vettura di rappresentanza. La scelta spetta alla Direzione Generale, non alla governatrice Todde. "Risparmiamo 11mila euro di carburante. Il prezzo di 1.800 euro al mese include franchigia zero e pneumatici illimitati".

di Pasqualino Trubia

Cagliari – La Regione passa al contrattacco. La polemica sull'auto di rappresentanza della presidente Alessandra Todde finisce nero su bianco. L'amministrazione invia una richiesta formale di rettifica alla testata online Indip. L'accusa mossa dagli uffici di Viale Trento è netta: i dati diffusi sul noleggio dell'Audi A5 sono incompleti e tecnicamente non omogenei.

Chi ha scelto l'auto La prima precisazione riguarda le responsabilità. La scelta della macchina e la firma sul contratto non passano per l'ufficio della governatrice. La procedura è in capo al Servizio gestione contratti della Direzione Generale degli Enti Locali e Finanze. Il modello Audi A5 è servito agli uffici solo come parametro di riferimento per definire la categoria della vettura e le esigenze della Presidenza.

Il nodo dei costi Il punto centrale dell'inchiesta riguardava il canone mensile di 1.800 euro, giudicato fuori mercato rispetto ai preventivi online da 800 euro. La Regione bolla la comparazione come falsa e spiega la differenza. Le offerte standard sul web calcolano una percorrenza tra i 15mila e i 25mila chilometri all'anno. Il contratto regionale ne prevede 50mila (200mila totali in 48 mesi).

A pesare sul prezzo finale sono i servizi accessori. Il pacchetto della Regione comprende pneumatici illimitati (estivi e invernali), assicurazione Kasko con franchigia zero, polizza infortuni per il conducente con un massimale di 200mila euro e il pagamento del bollo auto, voce normalmente a carico del cliente.

Consumi e chilometri reali I tecnici regionali giustificano i 50mila chilometri annuali con i numeri dello storico. Nei primi undici mesi dell'anno, la vecchia Audi A3 in dotazione alla Presidenza ha percorso oltre 39mila chilometri. Il passaggio al nuovo modello ibrido taglia i consumi della metà: dai 5,2 litri per 100 chilometri della A3 ai 2,6 litri della A5. La Regione calcola un risparmio diretto di circa 11mila euro alla pompa di benzina su 200mila chilometri. Le batterie della vettura si ricaricheranno senza costi aggiuntivi, utilizzando i pannelli fotovoltaici dell'Assessorato agli Enti Locali.

Sicurezza e trasparenza Il documento ufficiale respinge l'accusa di aver assecondato un capriccio d'immagine. La berlina garantisce spazi adeguati per lo staff durante le trasferte lunghe e monta sistemi di sicurezza di livello superiore, dagli airbag centrali al sistema di protezione per i pedoni.

La Regione chiude il caso difendendo la trasparenza dell'appalto. Le berline medie sulle convenzioni nazionali Consip erano esaurite. Gli uffici hanno quindi proceduto con l'affidamento diretto sulla piattaforma SardegnaCAT, rispettando il Codice degli appalti e pubblicando gli atti sul sito istituzionale.

Il comunicato blinda così l'operato della Direzione Generale: «L’attività svolta dagli uffici della Direzione Generale degli Enti Locali, competenti per materia, è stata improntata secondo criteri di imparzialità, trasparenza e buon andamento ed i correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità, perseguendo il miglior risultato possibile nell’affidamento del contratto e nella sua esecuzione, con la necessaria tempestività e il più idoneo rapporto tra qualità e prezzo, con l’obiettivo di investire correttamente i fondi pubblici, raggiungendo il fine predeterminato senza sperpero di risorse».