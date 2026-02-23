Sassari, il Psd'Az archivia dieci anni di vuoto: Gaspa vara la nuova segreteria dei Quattro Mori

Sassari – Dieci anni di commissariamenti messi alle spalle. Il Partito Sardo d'Azione a Sassari chiude l'organigramma e riaccende i motori. Il segretario Gavino Gaspa completa la squadra di vertice della federazione provinciale. Il mirino è puntato sulle prossime elezioni comunali.

I garanti e lo strappo col passato Il primo tassello è la Commissione Federale di Garanzia. Il 21 febbraio, nella sede di via Roma, Gaspa e la segretaria amministrativa Patrizia Simula hanno insediato il nuovo organismo. L'avvocato Attilio Pinna è stato eletto presidente all'unanimità. Con lui siedono Marcella Sanna, Antonio Serra, Tore Fois e Francesco Deiana. L'elezione immediata dei garanti è un segnale politico preciso: la dirigenza chiude un decennio di vuoto organizzativo e ripristina la normale gestione statutaria.

I tre vice e la squadra operativa Le urne si avvicinano. Diversi Comuni della Città Metropolitana e della provincia andranno presto al voto. Per affrontare il territorio, Gaspa ha nominato i tre vicesegretari che compongono la nuova Segreteria Politica.

L'incarico di vicario va a Michele Testoni di Ozieri, a cui spetta la delega per le zone interne, la lotta allo spopolamento e i rapporti con le Unioni dei Comuni. La macchina operativa del partito è affidata ad Andrea Cossu di Ittiri, nominato responsabile organizzativo federale. La rete territoriale è nelle mani di Vanni Piras di Sassari, che assume il ruolo di coordinatore delle sezioni provinciali.

L'agenda e le sezioni fantasma La struttura è completa. Il prossimo passo è dettare la linea. Nella riunione imminente del Coordinamento, il segretario Gaspa illustrerà le linee programmatiche e formerà i gruppi di lavoro. Il mandato assegnato dal congresso dello scorso novembre ha un obiettivo pratico: strutturare il partito in modo capillare e riaprire le sezioni nei centri dove il simbolo dei Quattro Mori è oggi assente.