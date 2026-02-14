Sardegna in vetrina da Tokyo a Berlino: la Regione paga il biglietto per l'export. Cani: «Così si cresce»

Cagliari – La valigia è pronta. La Regione Sardegna ha deciso di portare le sue imprese in giro per il mondo. Nove tappe, da Londra al Giappone, per cercare affari dove i soldi girano davvero. L'Assessorato all'Industria ha svelato il piano per l'internazionalizzazione del 2026. Non si tratta di gite, ma di tentativi concreti per vendere il prodotto sardo oltre il Tirreno.

L'obiettivo è duplice: piazzare le nostre merci fuori e convincere gli altri a investire qui. L'assessore Emanuele Cani spiega la strategia senza giri di parole. «L’attività che mira ad aumentare la competitività e la presenza delle nostre imprese sui mercati esteri é strategica per l’Assessorato, che in particolare finanzia la partecipazione a fiere nazionali e internazionali di riferimento nei principali settori produttivi. Far conoscere le nostre imprese significa offrire maggiori opportunità di crescita alle stesse, ma nel contempo questi eventi sono anche l’occasione per attrarre le aziende che possono avere un interesse a insediarsi nella nostra regione».

Il calendario: si parte dal granito Il tour è già iniziato. A febbraio alcune aziende del settore lapideo sono volate a Londra per il Surface Design Show, la fiera dei materiali di superficie. Ma il piatto forte arriva a marzo. Dal 10 al 13 si va in Giappone, a Tokyo, per il Foodex. È la fiera del cibo più importante dell'Asia. Lì il mercato è immenso e affamato di qualità.

Si gioca anche in casa Non solo estero. Dal 7 al 10 maggio la vetrina si sposta a casa nostra. A Porto Rotondo, organizzata dal Cipnes Gallura, va in scena la quinta edizione della Fiera Nautica di Sardegna. Un appuntamento che ormai è diventato fisso per chi vive di mare e di barche.

Tecnologia e trasporti: la novità tedesca L'agenda prosegue tra innovazione e tradizione. A giugno si va a Bologna per il We Make Future (intelligenza artificiale e digitale), mentre a settembre si torna al classico: Verona ospita il Marmomac, la fiera mondiale del marmo e della pietra.

Ma c'è una "prima volta". A settembre la Regione sbarcherà a Berlino per InnoTrans, il gigante delle fiere sui trasporti. Festeggia trent'anni, e la Sardegna ci sarà. Chiude il cerchio Milano, a novembre, con lo SMAU, il salotto buono dell'innovazione italiana dove startup e investitori si guardano negli occhi.

Il calendario resta aperto. Se capiteranno altre occasioni, l'Assessorato è pronto ad aggiungere date. Per ora, la rotta è tracciata.