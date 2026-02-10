Alghero, cambio della guardia in "Sardegna al Centro": il radiologo-allenatore Capuano prende il timone del partito di Peru

La politica ha bisogno di radicamento, di facce che la gente riconosce al bar o in corsia, non solo nelle urne. Sardegna al Centro 2020 lo sa e ad Alghero gioca la carta della società civile "pesante". Lunedì 9 febbraio, il partito guidato dal consigliere regionale Antonello Peru ha ufficializzato la nomina del nuovo Coordinatore cittadino: è Donato Capuano.

A benedire l'investitura c'erano i vertici territoriali: Manuel Alivesi, Coordinatore Metropolitano di Sassari, e il suo vice Toni Faedda, sindaco di Olmedo. La scelta non è casuale. Capuano è un profilo poliedrico, di quelli che incrociano trasversalmente la vita della Riviera del Corallo: professionista della salute come radiologo, uomo di sport sulla panchina del Fertilia Calcio e, non ultimo, voce battagliera come Presidente del Comitato per la Tangenziale 291. Insomma, uno che i problemi del territorio li mastica da diverse angolature, dalla sanità alle infrastrutture.

Il passaggio di consegne avviene nel segno della continuità. Capuano raccoglie il testimone da Federica Bandinu, ringraziata dal partito per un lavoro definito "pregevole" per impegno e capacità. Ora tocca al neo-coordinatore strutturare il movimento in città, favorendo quella partecipazione attiva che spesso manca ai partiti liquidi di oggi.

Manuel Alivesi ha motivato la scelta con parole chiare, sottolineando il peso specifico della città catalana nello scacchiere provinciale: «Alghero rappresenta una realtà strategica per la nostra azione politica. Con questa nomina intendiamo dare continuità e maggiore forza all’impegno del movimento, puntando su una figura capace di interpretare le esigenze della comunità e di lavorare in sinergia con il coordinamento metropolitano e regionale».

Il mandato è preciso: organizzare, coordinare e costruire un progetto politico che abbia al centro i valori del riformismo e dell'autonomia, cari al movimento di Peru. Capuano dovrà tradurre la strategia regionale in proposte concrete per Alghero. Nei prossimi giorni sono attese le prime uscite pubbliche per presentare la nuova linea alla cittadinanza. La partita, per usare una metafora cara al mister del Fertilia, è appena iniziata.