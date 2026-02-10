Cieli sardi, la rivoluzione è servita: biglietti in vendita e sconti veri. Manca: «Famiglie, risparmiate cento euro»

Cagliari – Finalmente si stacca il biglietto. Da questo fine settimana, chi deve volare dopo il 29 marzo non deve più tirare i dadi o accendere un cero. Le nuove rotte della continuità territoriale sono operative, o almeno cinque su sei. Aeroitalia fa la parte del leone, ITA Airways tiene il fortino su una singola tratta, e l’assessora Barbara Manca mette sul tavolo la carta più pesante: il prezzo.

La geografia dei cieli cambia volto con l'avvio della stagione IATA Summer. Ecco come voleremo:

Cagliari – Roma Fiumicino: Aeroitalia

Cagliari – Milano Linate: Aeroitalia

Olbia – Roma Fiumicino: Aeroitalia

Olbia – Milano Linate: Aeroitalia

Alghero – Roma Fiumicino: Aeroitalia

Alghero – Milano Linate: ITA Airways (in proroga)

Cinque rotte su sei sono andate alla compagnia guidata da Gaetano Intrieri. Il risparmio non è filosofia, è aritmetica. Barbara Manca, assessora ai Trasporti, fa i conti in tasca ai viaggiatori: «Una riduzione netta delle tariffe. I residenti e gli aventi diritto possono oggi acquistare un biglietto di andata e ritorno con un risparmio medio di circa 30 euro a persona». Per una famiglia di quattro persone, sono cento euro che restano nel portafoglio. «Un risultato tutt’altro che scontato – precisa l'assessora – ottenuto nel rispetto delle regole europee e in un contesto internazionale complesso».

La vera novità sta nelle pieghe del regolamento. Non serve più solo la residenza per pagare meno. Lo sconto si allarga ai parenti dei residenti e ai lavoratori, per tutto l'anno. Manca parla di «risposta a esigenze reali di studio, lavoro e relazioni familiari».

C’è un però, ed è tecnico. I sistemi di vendita si stanno ancora allineando per queste nuove categorie (parenti e under 14). Per ora bisogna pazientare qualche giorno per le modalità precise, ma la Regione e la compagnia assicurano che è questione di poco. Una buona notizia arriva invece sul fronte delle coincidenze: Aeroitalia ha siglato accordi di interlinea con colossi come Air France, KLM, Delta e Qatar. Niente più ansia da coincidenza persa: biglietto unico e bagaglio che arriva a destinazione.

Resta il nodo Alghero-Milano. Qui la gara non ha coperto il buco e si va avanti con la proroga del vecchio regime targato ITA Airways fino a ottobre. Nel frattempo, la Regione dovrà pubblicare un nuovo bando per allineare anche questa rotta alle altre.

Barbara Manca tira un sospiro di sollievo: «Si chiude una fase lunga e complessa. Abbiamo costruito un servizio più conveniente e stabile». Molte rotte volano senza compensazione economica, il che significa che la Regione risparmia soldi pubblici da poter investire altrove. Ora che l'infrastruttura è salva, l'attenzione si sposterà sui rimborsi e sui servizi accessori. Si vola, sperando che sia davvero la volta buona.