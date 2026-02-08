Alghero, auto a fuoco e rapine: Mulas rompe il silenzio e chiede il conto

In via Berlinguer si sente puzza di bruciato. Non è una metafora. Un’altra auto è andata a fuoco nella notte, nel quartiere della Pietraia. E come se non bastasse, la giornata ha portato in dote anche una rapina. Alghero si scopre insicura e la politica, o almeno una parte di essa, decide che il tempo dell'attesa è finito.

Christian Mulas, presidente della V Commissione Consiliare, non usa mezzi termini. La misura è colma e la dichiarazione è un atto d'accusa verso chi minimizza. "Il Presidente della V Commissione Consiliare Christian Mulas esprime forte preoccupazione per l’ennesimo incendio di un’autovettura avvenuto nella notte in via Berlinguer, nel quartiere della Pietraia e per l’ennesima preoccupante rapina di oggi".

Non si tratta di sfortuna. Per Mulas c'è un filo rosso che lega questi eventi: "Si tratta di episodi criminosi che si inseriscono in una sequenza di reati pesanti che negli ultimi mesi stanno alimentando un clima di insicurezza tra i cittadini".

I numeri parlano chiaro, inutile girarci attorno. "Soprattutto le quattro rapine, l’ultima di oggi, tra consumate e tentate, registrate negli ultimi giorni, contribuiscono ad accrescere la percezione di insicurezza e a creare un allarme sociale che non può essere sottovalutato".

La critica politica è affilata. Mulas rifiuta la teoria del caso isolato e punta il dito sulla gestione dell'ordine pubblico. "Non si può continuare a minimizzare o a considerare questi fatti come singoli episodi isolati. La ripetizione di incendi di auto in diverse zone della città e il susseguirsi di rapine dimostrano che esiste un problema reale di ordine pubblico che deve essere affrontato con decisione e senza tentennamenti".

La ricetta proposta è quella del buon senso: coordinamento e tecnologia. "Occorre un’azione coordinata tra amministrazione comunale, forze dell’ordine e Prefettura per rafforzare i controlli, potenziare la videosorveglianza e presidiare le aree più esposte. Allo stesso tempo, l’amministrazione deve uscire da una posizione attendista e assumere iniziative concrete per garantire sicurezza e serenità ai residenti".

Mulas non intende mollare la presa: "Continuerò a monitorare la situazione e a sostenere tutte le misure utili a contrastare questa preoccupante escalation, chiedendo risposte immediate e interventi efficaci a tutela della comunità algherese. É arrivato il momento di smettere di “stare alla finestra” e di reagire nell’interesse di Alghero e degli algheresi".