Alghero, boccata d'ossigeno per la piccola pesca: la Regione raddoppia i fondi. Di Nolfo: "Sostegno concreto a 39 imprese"

Buone notizie per il comparto marittimo della Riviera del Corallo. La Regione Sardegna raddoppia le risorse destinate alla piccola pesca costiera nell'area di Porto Conte. L'annuncio è arrivato durante un affollato incontro tenutosi nella sala conferenze di Casa Gioiosa, promosso dal consigliere regionale Valdo Di Nolfo insieme al presidente del Parco di Porto Conte Emiliano Orrù e al sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto.

Al centro del provvedimento, inserito nella finanziaria regionale 2026, c'è un incremento sostanziale dei fondi: si passa da 100 a 200 mila euro. Un intervento che mira a sostenere le licenze artigianali attive all’interno dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, eliminando le disparità e coinvolgendo 39 piccole imprese, il doppio rispetto al passato.

«Da tempo sostengo la necessità di una cabina di regia unica sulla piccola pesca artigianale della Riviera del Corallo – dichiara l'onorevole Valdo Di Nolfo –. Con la finanziaria 2026 otteniamo un risultato concreto: raddoppiare i contributi per sostenere un comparto in difficoltà, lavorando al fianco dei pescatori e costruendo un equilibrio tra attività produttive e tutela ambientale. Si passa da 100 a 200 mila euro. Una scelta politica precisa che mira a rafforzare e tutelare la filiera».

All'incontro ha partecipato anche il neo Assessore regionale con competenza sulla pesca, Francesco Agus, che ha ribadito la volontà della Giunta di investire sul settore. «La Regione riconosce il valore di questa filiera in un territorio dove la piccola pesca costiera rappresenta un segmento importante dell'economia. Il rafforzamento delle risorse vuole rappresentare un passo importante a sostegno strutturale del comparto. L'obiettivo è duplice e sposa gli obiettivi del nostro Assessorato: da un lato tutelare il lavoro dei pescatori e, contemporaneamente, tutelare dell’ambiente marino».

Soddisfazione è stata espressa anche dalle istituzioni locali. Il sindaco Raimondo Cacciotto ha sottolineato il valore identitario del provvedimento: «La piccola pesca è parte integrante dell’identità di Alghero. Il raddoppio delle risorse regionali è un segnale importante di attenzione verso una comunità che vive il mare ogni giorno e lo tutela».

Il presidente del Parco, Emiliano Orrù, ha evidenziato la grande partecipazione degli operatori all'assemblea. «Siamo felici della risposta a questa serata, la partecipazione è la dimostrazione che abbiamo davanti un comparto unito che ha idee e proposte. Come Parco rinnoviamo il nostro sostegno a supportare e gestire i progetti con l’obiettivo comune di tutelare tutte le parti coinvolte».

L'obiettivo a lungo termine, delineato durante il dibattito, è quello di rendere questi fondi strutturali nelle prossime variazioni di bilancio. «Sostenere la piccola pesca significa difendere un pezzo fondamentale dell’identità della Riviera del Corallo – ha concluso Di Nolfo –. L’obiettivo è costruire un percorso stabile, condiviso con pescatori, enti locali e Parco, capace di unire lavoro, tutela ambientale e visione futura».