Sanità, l'allarme di Forza Italia: "Medici Ascot non pagati e pronti alle dimissioni. Assistenza al collasso"

Il Gruppo Consiliare di Forza Italia in Consiglio Regionale denuncia quella che definisce una nuova emergenza sanitaria legata agli Ambulatori Straordinari di Continuità Territoriale (ASCOT). I consiglieri Maieli, Cocciu, Piras e Talanas segnalano il mancato pagamento delle spettanze ai professionisti e il rischio concreto di un’interruzione del servizio a partire dal prossimo mese.

«Il Gruppo Consiliare di Forza Italia in Sardegna denuncia con forza l’ennesima emergenza sanitaria che sta travolgendo l’assistenza di base nella nostra Isola, cioè il servizio ASCOT (Ambulatori Straordinari di Continuità Territoriale) è ormai al collasso per il mancato rifinanziamento del fondo dedicato, con grave danno per i cittadini e per quei medici che da mesi garantiscono prestazioni, senza che sia a loro riconosciuta alcuna retribuzione».

Gli esponenti azzurri ricordano la genesi e l'importanza del servizio. «Gli ASCOT sono nati per supplire alla cronica carenza di medici di base, una situazione esplosa con numeri allarmanti, anche perchè la Sardegna ha registrato una diminuzione di medici di medicina generale del 39% negli ultimi anni e centinaia di ambulatori vacanti, lasciando una consistente quota della popolazione sarda senza medico di fiducia».

«Oggi, nonostante l’importanza cruciale del servizio per migliaia di residenti, specie nelle aree interne e rurali, i professionisti ASCOT non percepiscono le competenze da mesi a causa del ritardo nell’assegnazione delle risorse da parte della Regione e conseguentemente Asl, sono impossibilitate a liquidare gli stipendi perché mancano i fondi».

La situazione potrebbe precipitare a breve. «La situazione rischia di degenerare in modo drammatico, dal 1° marzo i medici ASCOT hanno annunciato dimissioni di massa e l’avvio di decreti ingiuntivi per il riconoscimento delle competenze pregresse, determinando un possibile blocco dell’assistenza di base su tutto il territorio sardo. I medici di medicina generale (MMG), parallelamente, minacciano uno sciopero ad oltranza, con conseguente rischio di collasso della sanità territoriale».

L'opposizione chiede interventi rapidi alla Giunta. «Il tema non è solo contrattuale, oramai è una questione di tutela della salute pubblica, dove di fronte all’ennesima promessa di risultati o di numeri, come l’obiettivo di raggiungere il mitico 11% di assistenza diretta, cosa che ad oggi è ancora lontano dall’essere garantito, chiediamo alla Giunta regionale e all’Assessorato alla Sanità azioni immediate e risolutive, non dichiarazioni».

«E’ evidente che senza risorse e pianificazione strutturale, anche i 151 milioni di premi PNRR rischiano di rimanere lettera morta, spingendo la Sardegna verso un paradosso grave e ingiustificabile. Noi, come Forza Italia Sardegna esigiamo risposte concrete, trasparenti e tempi certi, perché la salute dei cittadini sardi non può restare ostaggio di ritardi burocratici e promesse da campagna elettorale».