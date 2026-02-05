Nuoro, riforma giustizia: domani all'ExMè l'incontro per il "Sì"

Il gruppo SiAmo Nuoro organizza un incontro pubblico sulle ragioni del "Sì" al referendum per la riforma costituzionale dell’ordinamento giudiziario. L'appuntamento è fissato per domani, venerdì 6 febbraio 2026, alle ore 18.00, nella sala convegni dell’ExMè in piazza Mameli 1.

Si tratta del primo evento pubblico organizzato in città a sostegno della riforma in vista del voto del 22 e 23 marzo. Al centro del dibattito ci saranno la separazione delle carriere tra giudici e pubblici ministeri, i nuovi meccanismi di sorteggio dei componenti del CSM e il sistema dei procedimenti disciplinari.

Interverranno come relatori gli avvocati Basilio Brodu, Giovanni Colli (presidente della Camera penale di Nuoro), Salvatore Marteddu (rappresentante del comitato “Pannella, Sciascia Tortora”), Marco Porcu (rappresentante del comitato “Sì Riforma”) e Stefano Stochino.

Il dibattito sarà moderato da Bastianella Buffoni, avvocato e consigliere comunale. L'apertura dei lavori è affidata a Pierluigi Saiu, consigliere comunale e provinciale di Nuoro.