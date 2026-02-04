Alghero, 600mila euro per la palestra del Liceo Artistico

Arrivano i fondi per chiudere il cantiere della palestra del Liceo Artistico "Costantino". Dalla Regione Sardegna è stato staccato un assegno da 600mila euro destinato al completamento della struttura, un tassello che dovrebbe andare a integrarsi nell'area sportiva di Maria Pia.

Le risorse serviranno per le opere di finitura: spogliatoi, impianti tecnologici e sistemazione degli spazi esterni. L'obiettivo è rendere l'impianto fruibile sia per l'attività scolastica che per le società sportive del territorio.

A rivendicare l'operazione è Valdo Di Nolfo, consigliere regionale algherse del gruppo Uniti, che ha lavorato all'emendamento finanziario fin dal 2025. «Questo risultato dimostra che quando si lavora con costanza e visione i risultati arrivano – dichiara Di Nolfo –. La palestra del liceo artistico non è solo una struttura scolastica: è uno spazio che parla di sport come diritto, di aggregazione, di crescita sana per i giovani e per l’intera comunità».

Il progetto punta a rafforzare la cosiddetta cittadella sportiva. «La cittadella sportiva di Alghero continua a crescere e a prendere forma – prosegue il consigliere regionale –. È un percorso che stiamo costruendo passo dopo passo, perché crediamo che lo sport sia uno strumento fondamentale di inclusione, benessere e coesione sociale. Investire in impianti pubblici significa investire nella qualità della vita di cittadine e cittadini».

L'intervento è presentato come una risposta alla carenza di spazi. «Questo finanziamento – conclude Di Nolfo – è un segnale concreto di attenzione verso i giovani, la scuola e lo sport. Alghero ha bisogno di spazi vivi, accessibili e aperti alla comunità: è così che si costruisce una città a misura, pronta ad accogliere ma soprattutto a garantire a cittadine e cittadini servizi e qualità».