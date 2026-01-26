Marceddì, Solinas (M5S) applaude la svolta: "Finito il limbo, ora i privati potranno investire"

Il presidente della Commissione Bilancio benedice l'operazione Spanedda. "Era una priorità assoluta per il Terralbese. Risolto un problema atavico che bloccava lo sviluppo".

CAGLIARI – Dopo la tecnica, arriva la politica. L'operazione di cessione della borgata di Marceddì al Comune di Terralba incassa il sostegno pesante della maggioranza in Consiglio regionale. A parlare è Alessandro Solinas (M5S), presidente della Commissione Bilancio, uno che conosce bene il peso economico delle decisioni amministrative. Per l'esponente pentastellato, la mossa dell'assessore Spanedda non è solo burocrazia, ma l'inizio della ripresa economica per un pezzo di Oristanese.

La priorità politica Solinas rivendica la paternità strategica dell'intervento, sottolineando come non sia una scelta dell'ultima ora. «Tengo in maniera particolare a esprimere soddisfazione per l'importantissimo passo compiuto», dichiara il consigliere. «Fin dall’inizio della legislatura abbiamo posto la regolarizzazione della borgata di Marceddì ai primi posti della nostra agenda politica».

Sbloccare i cantieri Il cuore del problema, spiega Solinas, era l'impossibilità di muovere un mattone in un contesto di incertezza proprietaria. Regolarizzare significa permettere al denaro di circolare. «In qualità di rappresentante del territorio, sono pienamente consapevole di quanto questo intervento rappresenti un elemento fondamentale di sviluppo per tutto il Terralbese e, ancor più, per l’intera provincia di Oristano». La visione è pragmatica: «Una volta chiusa questa partita, che finalmente vede profilarsi una soluzione concreta, sarà possibile, per i proprietari e per le amministrazioni, investire nella riqualificazione e nella crescita della borgata». Tradotto: finché la casa non è tua o non è in regola, non la ristrutturi. Ora si cambia registro.

Il problema atavico La chiusura è un riconoscimento al lavoro di squadra con l'Assessorato agli Enti Locali, necessario per sciogliere nodi che sembravano inestricabili. «Un ringraziamento particolare va all’Assessore Spanedda e ai competenti servizi dell’Assessorato agli Enti Locali per il lavoro svolto, che ci permetterà di risolvere un problema atavico», conclude Solinas, definendo l'operazione come un «segnale concreto del tipo di attenzione e di impegno che vogliamo riservare ai territori».