Ossi, la consigliera Derudas sceglie "Orizzonte Comune". Patto con Cuccureddu per il turismo

Eletta nella civica "Insieme per Ossi", la delegata alla valorizzazione del territorio formalizza il passaggio. "Condivido la concretezza dell'Assessore regionale".

OSSI – La politica locale si muove e cerca sponde regionali. Liana Derudas, consigliera comunale di Ossi con delega alle politiche sulla valorizzazione turistica, delle tradizioni sarde e delle produzioni agro-alimentari, ha formalizzato la sua adesione al movimento civico Orizzonte Comune. Eletta originariamente con la lista civica ”Insieme per Ossi”, la consigliera sceglie ora di collocarsi organicamente nel movimento che fa capo all'assessore regionale al Turismo, Franco Cuccureddu.

La motivazione politica. La scelta non appare casuale, vista la coincidenza tra le deleghe comunali della Derudas e il ruolo regionale del leader del movimento. È la stessa consigliera a spiegarlo, puntando sulla capacità amministrativa. “Sono molto soddisfatta dell’ingresso nel movimento Orizzonte Comune, poiché ne condivido la natura civica, i valori, la visione e la capacità di concretizzazione dei programmi dei suoi esponenti, a partire dall’Assessore regionale del turismo”.

La rete degli amministratori. L'adesione conferma la strategia di Orizzonte Comune di radicarsi nei territori attraverso chi già amministra. Derudas ha voluto sottolineare il rapporto con i vertici del partito. “Ringrazio il coordinatore regionale Franco Cuccureddu e quello provinciale, Gianni Carbini per la fiducia che mi hanno dimostrato, permettendomi di entrare a far parte di questo movimento, formato in gran parte da amministratori locali, che oggi rappresenta una forza innovativa, capace di costruire, dal basso, un progetto politico lungimirante e concreto per dare maggiore valore e notorietà internazionale alla nostra Isola”.