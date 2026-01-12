Alghero sfida il punteruolo e rilancia il verde: 350mila euro per far rinascere Lungomare Barcellona e Via Lido

Nuovo piano dell'Amministrazione Cacciotto: tornano le palme (quelle resistenti al parassita) dove erano state abbattute. Interventi anche in via Cagliari e Piazza Sant'Erasmo con 250 nuove piantumazioni.

ALGHERO – Le palme tornano dove il punteruolo rosso aveva lasciato il vuoto. È questa la notizia centrale del nuovo piano varato dall'Amministrazione guidata da Raimondo Cacciotto, che mette sul piatto 350mila euro per restituire decoro al Lungomare Barcellona e ad altre arterie cruciali della città. Un intervento che segue a ruota quello già avviato per il Parco Manno (dal valore di 190mila euro), disegnando una strategia che punta a recuperare il tempo perduto sul fronte del decoro urbano.

La strategia: ordine e decoro L'obiettivo dichiarato è riqualificare l'immagine complessiva di Alghero. “Sul verde urbano è in corso un progetto di ampio respiro che abbiamo voluto avviare fin dall’insediamento, mirato a restituire ordine e decoro alla città, per renderla sempre più bella e accogliente – spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto – e lo stiamo facendo con importanti investimenti, attivati fin da subito, anche tenendo conto delle segnalazioni dei cittadini”.

Il piano tecnico: due lotti e specie resistenti Il progetto, ormai in fase di affidamento definitivo, è diviso in due lotti da 173mila euro ciascuno. Il primo intervento riguarda il Lungomare Barcellona, ferito anni fa dall'abbattimento delle storiche Phoenix Canariensis attaccate dal punteruolo rosso. Qui verranno messe a dimora 34 nuove palme della specie “Phoenix Dactylifera”. Si tratta dell'unica varietà già presente in città capace di resistere al parassita e contrastarne la proliferazione. Il secondo lotto allarga il raggio d'azione a via Lido, via Cagliari e Piazza Sant’Erasmo. In queste zone l'intervento sarà massiccio: è prevista la piantumazione di circa 80 palme e 170 alberi per riempire le aiuole stradali rimaste spoglie.

Manutenzioni in corso Soddisfatto l’Assessore alle Manutenzioni e vicesindaco Francesco Marinaro, che sottolinea la continuità dell'azione amministrativa: “Si tratta di un ulteriore e consistente intervento che si aggiunge alle iniziative in corso per imprimere quel radicale cambiamento che la città richiede, per il suo aspetto, per la sua immagine e il suo decoro”. Parallelamente ai nuovi impianti, proseguono i lavori di manutenzione ordinaria. Nel quartiere della Pietraia è a metà programma l'appalto per le potature partito a novembre, che sta interessando circa 1.000 alberi tra olmi, pini, lecci e pioppi.