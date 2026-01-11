Alghero apre i cantieri: 11 milioni sul piatto per cambiare volto alla città. Dal Cotonificio allo sport

L'anno nuovo ad Alghero inizia con i buoni propositi e con le ruspe. O almeno, questa è la promessa messa nero su bianco dall'Amministrazione Cacciotto, che ha sbloccato un pacchetto di opere pubbliche del valore complessivo di oltre 11 milioni di euro. Un "tesoretto" destinato a chiudere vecchie ferite urbanistiche e ad aprire nuovi spazi per la comunità.

Il Sindaco Raimondo Cacciotto parla di «forte slancio amministrativo». La strategia è duplice: da un lato portare a termine ciò che era rimasto in sospeso dalle legislature precedenti (perché le opere pubbliche non hanno colore politico, ma solo tempi lunghi), dall'altro avviare nuove progettazioni. «Il lavoro di programmazione produce risultati tangibili», assicura il primo cittadino.

La mappa dei lavori: uffici e quartieri Si parte dalla razionalizzazione della macchina comunale, spesso dispersa in sedi inadeguate. Sono in corso le gare per i lavori negli immobili di via Michelangelo e nella palazzina dell'ex Green Hotel, per un investimento di 750 mila euro ciascuno. A breve partirà anche il bando per il piano terra di via Columbano (800 mila euro), dove si sta definendo la parte impiantistica. Ma il cemento si muove anche nei quartieri. A Sant’Agostino parte la riqualificazione di Largo Nunzio Costantino (450 mila euro), primo tassello di un restyling più ampio.

Il nodo Cotonificio e la cultura Il capitolo più pesante, economicamente e simbolicamente, riguarda l’ex Cotonificio. Una struttura che attende il riscatto da anni. Ora ci sono 3.325.000 euro pronti all'uso, frutto di un mix tra fondi regionali, bilancio comunale e residui di vecchi appalti. L'obiettivo è ambizioso: un bando unico per tre lotti che permetterà di intervenire sulla palazzina esistente, creare una sala convegni e sistemare le aree esterne. Sul fronte culturale, si muove anche il progetto di Casa Manno: parte l'indagine di mercato per lavori da ben 2,5 milioni di euro.

Sport, cimiteri e borgate Finalmente risposte anche per lo sport, settore che spesso soffre di impiantistica datata. Partono i cantieri al campo di calcio del Carmine (675 mila euro) e all’impianto di baseball di Maria Pia (750 mila euro). L'amministrazione non dimentica l'edilizia cimiteriale (1,4 milioni per nuovi loculi) e le periferie: 100 mila euro sono destinati a nuovi giochi per bambini nelle borgate di Maristella, Santa Maria La Palma e Guardia Grande.

«Anche grazie al lavoro di rigenerazione amministrativa avviato, stiamo recuperando il gap sulle manutenzioni», commenta l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro, sottolineando la volontà di reperire nuovi fondi regionali per non fermare la corsa. Ora la parola passa ai cantieri: i cittadini giudicheranno, come sempre, non dagli annunci ma dalla polvere che si alza e dalle opere che si chiudono.