Centro per l’impiego, Alghero acquisisce la sede Aspal: patrimonio pubblico rafforzato e risparmi sui canoni

Con un passaggio consiliare unanime, il Comune di Alghero compie un’operazione amministrativa che incrocia tre obiettivi classici della buona gestione pubblica: qualità dei servizi, valorizzazione del patrimonio e riduzione della spesa corrente. L’Assemblea civica ha infatti autorizzato l’acquisto dell’immobile di via Atzeni destinato a ospitare in modo stabile il Centro per l’Impiego dell’ASPAL, l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro.

L’intervento, dal valore di 958.450 euro oltre IVA e oneri di legge, sarà interamente finanziato dall’ASPAL attraverso risorse del PNRR, nell’ambito della misura M5C1 dedicata al potenziamento dei Centri per l’Impiego. Le somme verranno trasferite al Comune di Alghero sulla base di una specifica convenzione: l’immobile entrerà così a far parte del patrimonio comunale e sarà successivamente concesso in comodato d’uso gratuito all’agenzia regionale.

Si tratta di un edificio di 661 metri quadrati complessivi, articolato in due unità da 384 e 277 metri quadri, con un’area esterna nella quale saranno ricavati quattro posti auto. L’operazione si inserisce nel Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’Impiego e rappresenta l’approdo finale di un iter avviato nel dicembre 2024, passato per la deliberazione della Giunta comunale del 17 dicembre 2025 e conclusosi ora con il voto definitivo del Consiglio.

Oltre al rafforzamento strutturale dei servizi per il lavoro, l’acquisizione consente di eliminare un costo fisso che negli anni ha inciso sul bilancio comunale: il canone di locazione per l’attuale sede, pari a circa 40 mila euro annui. Un risparmio che, come sottolineato anche in Aula, potrà essere reindirizzato verso altri servizi di interesse collettivo.

«Un’operazione importantissima principalmente sul piano della qualità dei servizi – spiega il sindaco Raimondo Cacciotto –. L’acquisizione dell’immobile rappresenta un indubbio vantaggio per l’ente e il conseguente potenziamento del centro per l’impiego è senza dubbio un elemento fondamentale per i servizi di politica attiva del lavoro nella nostra città e nel territorio».

Sulla stessa linea l’assessore al Demanio e Patrimonio Enrico Daga, che rivendica il lavoro svolto dagli uffici comunali: «Va sottolineata l’eccellente prova di efficienza dei settori comunali dei Lavori Pubblici e del Demanio che, in un lavoro coordinato insieme a sindaco e assessori, hanno bruciato a tempo di record tappe tutt’altro che scontate. Il Comune arricchisce la consistenza del patrimonio a costo zero e rafforza la presenza della sede Aspal: una soluzione mirata e particolarmente idonea per la collettività».

Alla soddisfazione dell’esecutivo si aggiunge quella espressa dal presidente del Consiglio comunale, Mimmo Pirisi, che ha parlato di «un passo avanti per Alghero», sottolineando il valore politico del voto unanime e il beneficio economico derivante dal risparmio sugli affitti. Un risultato che, nelle intenzioni dell’amministrazione, rafforza la continuità e la qualità dei servizi di orientamento, formazione e inserimento lavorativo offerti dall’ASPAL a cittadini e imprese.

In una stagione in cui molte amministrazioni faticano a trasformare le risorse del PNRR in interventi concreti, l’operazione di via Atzeni segna un caso di utilizzo mirato dei fondi europei: senza oneri diretti per le casse comunali, Alghero consolida il proprio patrimonio e stabilizza un presidio essenziale delle politiche attive del lavoro. Una scelta amministrativa che, al di là delle legittime letture politiche, lascia traccia nei numeri e nei servizi.