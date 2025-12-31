Treno a idrogeno Alghero–Aeroporto, chiusi i lavori della commissione speciale: documento condiviso verso il Consiglio comunale

Si è conclusa nella giornata di ieri, 29 dicembre, la fase di lavoro della commissione speciale istituita dal Consiglio comunale di Alghero sul progetto del treno a idrogeno con tratta Alghero centro–Alghero Aeroporto. Un passaggio non formale, ma politico nel senso pieno del termine, perché segna il tentativo di riportare il confronto e la decisione su un’infrastruttura strategica dentro le sedi democratiche locali, dopo mesi di discussione pubblica e di prese di posizione spesso calate dall’alto.

Al termine dei lavori, la commissione ha approvato all’unanimità un testo che ora passerà al vaglio del Consiglio comunale. Una risoluzione o deliberazione consiliare pensata per consentire a ciascun consigliere di esprimersi nel merito del progetto e, soprattutto, per impegnare formalmente Giunta e Sindaco su una serie di obiettivi ritenuti rilevanti per il territorio e per i diversi portatori di interesse coinvolti.

Il metodo seguito dalla commissione è stato quello del confronto e della sintesi. Un lavoro che, come sottolineato dal presidente della commissione, Giampietro Moro, ha visto il contributo attivo dei commissari e il supporto dei capigruppo, in particolare nella fase più delicata della stesura del documento finale. Un ringraziamento viene rivolto anche all’assessore Corbia, per la puntualità degli interventi, e al dirigente Cosseddu, per aver garantito il corretto svolgimento dei lavori.

Ora il passaggio decisivo sarà quello dell’aula consiliare. Sarà lì che il documento dovrà misurarsi con il dibattito politico pubblico, assumendo o meno la forza di un indirizzo chiaro. La posta in gioco va oltre il singolo progetto infrastrutturale: riguarda il ruolo della politica locale nel governare processi complessi, spesso decisi a livelli sovracomunali, ma destinati a incidere in modo diretto sulla vita dei territori.

Il treno a idrogeno, con il suo carico di innovazione tecnologica e di interrogativi ambientali, urbanistici ed economici, è diventato in questi mesi un banco di prova. La chiusura dei lavori della commissione speciale non chiude il dibattito, ma lo porta finalmente nel luogo deputato alla decisione, restituendo centralità al Consiglio comunale e al confronto tra visioni diverse sul futuro della città e dei suoi collegamenti.