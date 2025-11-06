Emergenza idrica ad Alghero, Mulas: “Si chiede ai cittadini di risparmiare, ma l’acqua continua a perdersi dalle condotte”

Ad Alghero l’acqua scarseggia, ma le perdite continuano a scorrere. Il presidente della Commissione consiliare per il Servizio Idrico Integrato e Fognario, Christian Mulas, interviene con toni duri sulla gestione dell’emergenza idrica che sta colpendo la città e le campagne.

«Alghero e tutto il suo agro stanno attraversando una fase di grave emergenza idrica — spiega Mulas —. La siccità e la mancanza di piogge stanno mettendo in ginocchio le imprese agricole e l’intero comparto produttivo».

Di fronte alla crisi, Abbanoa ha deciso di sospendere l’erogazione dell’acqua nelle ore notturne. Una misura necessaria, ma che lascia perplessi. «Capisco la situazione straordinaria — continua Mulas — ma non si può chiedere ai cittadini sacrifici senza garantire una manutenzione adeguata della rete. Le perdite in città sono numerose e documentate».

Tra le segnalazioni arrivate al Comune spiccano due casi emblematici: via Cravallet 147 e via Andreoni, dove da giorni l’acqua scorre lungo l’asfalto senza che nessuno intervenga. «Non possiamo permetterci di sprecare acqua mentre gli agricoltori guardano i campi secchi — afferma Mulas —. Chiedo ad Abbanoa un intervento immediato, con una comunicazione chiara sui tempi di riparazione».

Il presidente chiude con un appello al senso di responsabilità comune: «La collaborazione tra istituzioni, gestore del servizio e cittadini è fondamentale per superare questa fase. Ma dev’essere una collaborazione vera: ognuno faccia la sua parte. L’acqua è un bene essenziale, non un lusso da disperdere nelle buche dell’asfalto».

Un richiamo semplice ma diretto: prima di chiudere i rubinetti di casa, bisognerebbe chiudere quelli che perdono per strada.