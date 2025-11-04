Mercato civico di Alghero, Forza Italia: “Piove sul bagnato, immobilismo e sciatteria della Giunta”

Alghero – «È bastata una pioggia, copiosa ma breve, per mostrare lo stato di abbandono del mercato civico». Così i consiglieri comunali di Forza Italia – Marco Tedde, Giovanna Caria, Nina Ansini, Pasqualina Bardino e Antonello Peru – commentano le infiltrazioni e i disagi che hanno colpito la struttura di via Cagliari.

Il gruppo azzurro ricorda che «le risorse necessarie erano già state stanziate dalla precedente amministrazione di centrodestra, per un totale di circa 550 mila euro: 400 mila per il mercato di via Cagliari e 150 mila per quello del primo pescato». Quei fondi, spiegano, erano frutto di un lavoro congiunto tra Regione e Comune, accompagnato dalla progettazione dei lavori.

Oggi, a un anno e mezzo dall’insediamento della Giunta Cacciotto, Forza Italia parla di “immobilismo e sciatteria”: «Sono stati affidati soltanto i lavori per il mercato del primo pescato, dimenticandosi di via Cagliari. Non è possibile, e non è dignitoso per questa città».

Nel mirino anche l’assessore ai Lavori pubblici: «I proclami non bastano a nascondere il profondo imbarazzo in cui naviga il settore. È una deriva amministrativa senza timoniere», affermano i consiglieri, che concludono con una stoccata: «Ancora una volta, piove sul bagnato. Speriamo che il sindaco si svegli e che la maggioranza trovi finalmente il coraggio di chiedere una vera svolta».

Tono fermo, ma un punto chiaro: la pazienza politica – e civica – comincia a inumidirsi anche lei.