Alghero, nuova area verde al Carmine: mezzo milione per restituire il quartiere ai cittadini

Ad Alghero si lavora per restituire ai quartieri un’anima. Stavolta tocca al Carmine, dove la Giunta comunale ha approvato il piano di fattibilità per una nuova area verde attrezzata: un investimento da 500 mila euro per trasformare un terreno comunale in un luogo di incontro, gioco e respiro.

Il progetto rientra nella legge regionale 17/2021 ed è firmato dall’ingegnere Sergio Murgia, con risorse già inserite nel programma triennale delle opere pubbliche 2022-2024. Una parte di quella lunga strategia di rigenerazione urbana che, pezzo dopo pezzo, ridisegna i quartieri algheresi.

«Ogni quartiere deve poter contare su spazi di socialità, aree verdi e luoghi sicuri dove incontrarsi», spiega il sindaco Raimondo Cacciotto. «Vogliamo rigenerare il Carmine non solo dal punto di vista urbanistico, ma anche sociale e comunitario: creare relazioni, promuovere inclusione, dare nuove opportunità di vita e di partecipazione».

L’area, in via Rafel Catardi, si estende per circa 1.580 metri quadrati e ospiterà un parco con giochi per bambini, un’area relax illuminata e dotata di sedute, uno spazio per cani con attrezzature da agility e recinzione, aiuole sensoriali e nuove piantumazioni. Previsti anche cestini per la raccolta differenziata, rastrelliere per biciclette e illuminazione dei percorsi.

Un piccolo laboratorio di convivenza civile e quotidianità urbana, insomma. Dove il verde non è solo ornamento, ma forma di educazione pubblica.

«Procediamo ora con celerità per le successive fasi dell’iter che porteranno alla definizione del progetto esecutivo e all’avvio del cantiere», dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici, Francesco Marinaro. «Vogliamo restituire ai cittadini uno spazio di qualità, capace di migliorare concretamente la vivibilità del quartiere».

Se l’urbanistica è l’arte di disegnare il futuro delle città, al Carmine si comincia con il gesto più antico e semplice: piantare alberi e costruire panchine. Poi, il resto – come sempre – lo faranno le persone.