Alghero: Forza Italia attacca la Giunta Cacciotto, “cimitero nel degrado alla vigilia dei Santi e dei Morti”

C’è chi si prepara a portare un fiore, e chi si ritrova davanti impalcature e buche. Il cimitero di Alghero, alle porte della commemorazione dei defunti, si presenta in condizioni che i consiglieri di Forza Italia definiscono “imbarazzanti”.

«È a dir poco sciatto – denunciano Tedde, Caria, Ansini, Bardino e Peru –. Basta passeggiare tra i viali per rendersi conto dello stato d’abbandono: camminamenti disconnessi, sezioni transennate, pericolo di crollo nelle caditoie e pozzetti rotti che mettono a rischio i pedoni».

Un quadro che, secondo gli azzurri, riporta Alghero indietro di anni, “a quella situazione trovata nel 2019, quando il cimitero era privo d’acqua e in completo stato di degrado”. I consiglieri ricordano che durante l’amministrazione di centrodestra furono eseguiti diversi interventi: nuove linee idriche, camminamenti, panchine, scale, e intere sezioni dedicate alle sepolture. «Tutti atti agli atti comunali – sottolineano – per chiunque voglia verificare».

Poi l’affondo politico: «Da quasi due anni la Giunta Cacciotto procede con la solita lentezza. Un documento di progettazione non basta a coprire l’assenza di fatti. È inaccettabile che non si riesca nemmeno a sostituire una semplice vaschetta per l’acqua».

I consiglieri ironizzano anche sui fiori piantati in vista della ricorrenza: «Servizio utile, ma solo se garantito tutto l’anno. Stucco e pittura fanno bella figura, ma i cittadini hanno imparato a guardare oltre l’apparenza».

Il finale è un richiamo al rispetto, più che alla politica: «I nostri defunti meritano decoro, e altrettanto rispetto meritano i loro cari».

Il resto è silenzio, quello dei cimiteri. Ma in questo caso, non è un silenzio che consola.