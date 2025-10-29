Alghero: tassa di soggiorno, più controlli per chi non paga

Ad Alghero l’amministrazione comunale rilancia la lotta all’evasione fiscale nel turismo con il Progetto Entrate, iniziativa mirata a rendere più equa e trasparente la gestione della tassa di soggiorno e degli altri tributi comunali. Un impegno che, come sottolinea il Comune, mira a garantire giustizia fiscale e rispetto delle regole.

«Un fenomeno – afferma il sindaco Raimondo Cacciotto – che danneggia l’intera comunità, penalizzando cittadini e operatori onesti. Con questo intervento vogliamo dare un segnale chiaro. È giusto tutelare i cittadini onesti che rispettano le regole e contribuiscono al bene collettivo». Il primo cittadino spiega anche che «nell’ultima variazione di bilancio abbiamo destinato 70 mila euro per il potenziamento del Progetto Entrate, uno strumento che ci consentirà di migliorare la gestione delle finanze e rendere più efficace l’azione di controllo. L’evasione della tassa di soggiorno non è solo una violazione amministrativa, ma un danno diretto alla nostra comunità. Per questo intensificheremo i controlli in modo serio e rigoroso».

A ribadire il concetto è l’assessore alle Finanze Enrico Daga, che definisce la sfida su due fronti: «Da un lato, garantire il giusto gettito anche attraverso un contrasto incisivo alle irregolarità; dall’altro, incrementare le risorse per aumentare la qualità dei servizi che la città deve offrire». E aggiunge: «Pagare la tassa di soggiorno significa partecipare alla cura di Alghero. I numeri in nostro possesso ci offrono un quadro chiarissimo sulla situazione in città, che si desume dai raffronti dei dati. Pagare tutti significa contribuire a tenere pulite le spiagge, a mantenere decorose le strade, a garantire eventi, servizi, sicurezza e bellezza. Non è un costo: è un atto di rispetto verso la nostra città».

Daga precisa anche che l’obiettivo è la regolarizzazione spontanea da parte degli operatori, «al fine di prevenire l’effetto oneroso dell’attività accertativa, che comprende sanzioni, interessi e spese che spesso superano l’importo del tributo evaso».

Il Comune punta così a rafforzare il controllo e la trasparenza nella gestione dei tributi, con un messaggio chiaro: contribuire significa partecipare alla cura collettiva della città. E in tempi in cui l’evasione si mimetizza dietro un click, la vera modernità è tornare a rispettare le regole.