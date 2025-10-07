Dalla Regione 100mila euro per il Palazzetto dello Sport di Ploaghe. Di Nolfo e Faedda: “Orgogliosi di questa importante scelta per la comunità”

È stata firmata la convenzione tra la Regione Sardegna e il Comune di Ploaghe per i lavori di adeguamento del Palazzetto dello Sport. L’intervento, dal valore di 100mila euro, è stato reso possibile grazie all’impegno della consigliera comunale Annamaria Faedda e al sostegno del consigliere regionale Valdo Di Nolfo.

«È una notizia importante per la nostra comunità – commenta Annamaria Faedda – che farà felici le atlete e gli atleti che usufruiscono della struttura. Grazie a questo contributo potremo iniziare i lavori di adeguamento del Palazzetto agli standard di sicurezza previsti dalla legge, dando ai ploaghesi un impianto moderno ed efficiente. Lo sport, infatti, non è solo agonismo, ma educa al rispetto delle regole, alla convivenza e alla condivisione: questo intervento è un investimento per tutta la comunità».

L'onorevole regionale Valdo Di Nolfo aggiunge: «La Regione sostiene le comunità nel loro percorso di crescita e miglioramento della qualità della vita di cittadine e cittadini: il finanziamento che permetterà l'ammodernamento del Palazzetto dello sport si inserisce in questo contesto e rappresenta uno step importante per un paese come Ploaghe, dove lo sport è un importante motore di aggregazione sociale».

Il finanziamento consentirà l'inizio dei lavori attesi da anni, rafforzando il ruolo di Ploaghe come città dello sport e offrendo nuove opportunità a cittadini e associazioni.