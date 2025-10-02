Todde rinvia l’incontro con gli studenti di San Gavino per consentire lo sciopero

La presidente della Regione, Alessandra Todde, ha deciso di rinviare l’incontro con le classi quinte dell’Istituto Marconi-Lussu e del Liceo Piga di Villacidro, inizialmente previsto domani al Teatro comunale di San Gavino Monreale.

La scelta è arrivata dopo un confronto con i dirigenti scolastici interessati, per permettere a docenti, personale amministrativo, tecnico e ausiliario, insieme a tutti i lavoratori, di esercitare il diritto di sciopero e di partecipare alle mobilitazioni indette dalle organizzazioni sindacali.

L’appuntamento con gli studenti non è stato cancellato ma soltanto rinviato: sarà riprogrammato a breve, fanno sapere dalla Presidenza della Regione.