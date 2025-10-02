Alghero, il Consiglio comunale si congratula con Nina Ansini per l’elezione nella Città Metropolitana di Sassari

La Presidenza del Consiglio comunale di Alghero ha espresso le proprie congratulazioni alla consigliera Nina Ansini per la recente elezione a componente della nuova Città Metropolitana di Sassari.

“Siamo certi che la sua esperienza e la sua dedizione saranno fondamentali per il successo di questo nuovo ente territoriale” ha dichiarato il presidente del Consiglio, Mimmo Pirisi, sottolineando come Ansini abbia sempre dimostrato un forte impegno per la città e la comunità algherese.

La presenza della consigliera nel nuovo organismo, ha aggiunto Pirisi, rappresenterà “un importante collegamento tra Alghero e la Città Metropolitana di Sassari, con l’obiettivo di garantire che le esigenze e le priorità della città siano adeguatamente rappresentate e tutelate”.

Il Consiglio comunale ha quindi augurato buon lavoro e successo a Nina Ansini, esprimendo fiducia nella sua capacità di portare avanti con passione e dedizione il nuovo incarico, nell’ottica della crescita di Alghero e del benessere dei suoi cittadini.