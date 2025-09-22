Sassari: approvata la mozione del Movimento 5 Stelle a sostegno della Global Sumud Flottilla

Il Consiglio comunale di Sassari esprime piena solidarietà alla missione della Global Sumud Flottilla e chiede al Governo misure a tutela dei partecipanti.

«In un contesto di crescente mobilitazione, la Global Sumud Flottilla rappresenta un segnale di speranza e determinazione che va sostenuto, a dimostrazione che la popolazione italiana non intende essere complice di tali atrocità». Così la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio comunale, Noemi Piga, prima firmataria della mozione, sottoscritta anche da PD, AVS, Orizzonte Comune, Sassari Progressista e Solidale e dal gruppo costituente per Sassari.

La mozione impegna il sindaco a sollecitare il Governo italiano ad adoperarsi in tutte le sedi diplomatiche e internazionali per garantire la sicurezza dei connazionali partecipanti e per assicurare che gli aiuti umanitari raggiungano effettivamente la popolazione civile di Gaza; chiedere al Governo di sostenere, nel rispetto del diritto internazionale, ogni iniziativa volta a interrompere l’assedio di Gaza e a garantire un corridoio umanitario sicuro e stabile; vigilare, per quanto di competenza e attraverso le comunicazioni con la Prefettura e le autorità competenti, sulla sicurezza dei cittadini italiani coinvolti nelle iniziative umanitarie legate alla Global Sumud Flottilla.

Non è mancata la critica al Governo rispetto al genocidio in corso, accusato di non fare abbastanza per condannare ciò che sta accadendo e di non agire concretamente per isolare Israele.

La minoranza in Consiglio comunale non ha preso parte al voto.