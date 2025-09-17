Alghero, Cardi (FdI): “Una rotatoria vera a Fertilia, non più promesse”

Alghero – La viabilità a Fertilia torna al centro della politica cittadina. Fratelli d’Italia ha depositato un ordine del giorno in Consiglio comunale per chiedere la riprogettazione e la realizzazione di una vera rotatoria all’incrocio tra la SS127bis, via della Nurra, via dell’Istria e via Zara.

«Parliamo di uno snodo strategico – dichiara il coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia, Pino Cardi – che interessa non solo i residenti della borgata, ma anche i collegamenti verso l’aeroporto, le spiagge del litorale e la città di Alghero. Oggi quell’incrocio è fonte di disagi e rischi, quando non di incidenti, per automobilisti, ciclisti e pedoni, aggravati nei periodi di maggiore traffico turistico. È nostro dovere intervenire con decisione, specie ora, al termine della stagione turistica».

La richiesta è diretta all’amministrazione Cacciotto: aprire immediatamente un tavolo con l’ANAS, competente sul tratto, per definire un progetto condiviso. «La competenza statale non è certo una scusa – incalza Cardi – perché l’amministrazione resti ferma: che il sindaco e l’assessore competente si facciano promotori davanti ad ANAS dell’urgenza di un progetto».

Il tema è quello della sicurezza e della vivibilità, che a Fertilia – sottolinea il dirigente meloniano – da anni attendono risposte. «La rotatoria è un’opera di pubblica utilità che migliorerebbe la fluidità della circolazione, ridurrebbe sensibilmente il rischio di incidenti e restituirebbe vivibilità e sicurezza alla borgata. Fertilia non può continuare a essere trascurata: è la porta d’accesso alla città e merita la massima attenzione».

Un affondo diretto, che non lascia spazio a tentennamenti: «Non servono promesse, servono atti concreti. Con questo ordine del giorno chiediamo al sindaco e alla giunta di dare priorità assoluta all’intervento» conclude Cardi.