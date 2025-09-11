Volo Alghero-Amsterdam, Di Nolfo: "Opportunità strategica per il Nord Ovest della Sardegna"

Dalla prossima primavera il Riviera del Corallo parlerà anche olandese. Transavia aprirà infatti la rotta diretta Alghero–Amsterdam, portando la città catalana nel cuore dei Paesi Bassi. Un collegamento che significa turismo, affari e – soprattutto – un po’ più di aria internazionale per uno scalo che negli ultimi anni ha visto più discussioni che decolli.

Il consigliere regionale Valdo Di Nolfo, unico rappresentante algherese in via Roma, non nasconde la soddisfazione: «Accolgo con entusiasmo l’annuncio della nuova rotta Alghero–Amsterdam. È una novità di grande valore strategico, che mira a rafforzare la centralità dell’aeroporto di Alghero e offre nuove importanti opportunità di collegamento con un mercato turistico, culturale ed economico di primaria importanza».

La coincidenza non è casuale. «Questa notizia conferma il potenziale di crescita del nostro scalo e valorizza il ruolo di Alghero e del Nord Ovest della Sardegna – spiega Di Nolfo –. Arriva inoltre in un momento cruciale, mentre la Regione si appresta a concludere il bando ‘nuove rotte’, destinato a garantire ulteriori collegamenti nazionali e internazionali durante tutto l’anno, consolidando così l’attrattività dello scalo catalano».

Un volo che non è solo turismo. «Si tratta di piccoli ma significativi passi non solo per il turismo, ma anche per il diritto alla mobilità dei cittadini, tema per noi fondamentale, e per la competitività delle imprese locali. Continuerò a impegnarmi sempre profusamente affinché Alghero abbia il ruolo che merita nelle politiche di sviluppo regionale, generando nuove opportunità per il territorio e per la nostra comunità», conclude.