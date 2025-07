Sassari-Alghero, quattro corsie, Piu nei cantieri: «Lavori spediti, finiremo entro il 2028»

L’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu ha visitato i cantieri della Sassari-Alghero, la famigerata quattro corsie che il territorio aspetta da decenni.

«I lavori stanno procedendo spediti secondo il cronoprogramma», ha detto Piu. Durante il sopralluogo ha incontrato l’impresa, verificato di persona lo stato di avanzamento e fatto il punto sulle criticità.

«Ci sono ancora da risolvere alcune interferenze con linee elettriche, telefoniche e idriche, oltre a completare una pratica espropriativa», ha spiegato. «Ma contiamo nella collaborazione di tutti per chiudere in fretta». L’obiettivo resta la primavera del 2028.

L’opera è strategica: collega Sassari ad Alghero e all’aeroporto di Fertilia, una delle principali porte d’ingresso dell’isola.

A settembre 2024 erano stati consegnati i lavori per completare il tratto dallo svincolo di Mamuntanas ad Alghero (lotto 1) e la bretella verso l’aeroporto (lotto 4).

«Abbiamo percorso il lotto 1, ramo B, e il lotto 4, ramo C», ha raccontato l’assessore. «Ho visto che si lavora bene».

Nel lotto 1, ramo B, sono stati bonificati i piani di posa dei rilevati e si sta formando il corpo stradale. Si lavora anche ai micropali dei viadotti Rio Calvia 1 e Rio Serra e alle fondazioni dei muri di sostegno. Sono arrivate pure le travi in acciaio per la carreggiata destra del viadotto Serra.

Nel lotto 4, ramo C, diretto all’aeroporto, sono in corso i pali di grande diametro del viadotto Ferrovia. Già finite le fondazioni profonde della spalla B e della pila 5, con le prove di collaudo in programma. Sul viadotto Sassu sono complete le fondazioni profonde di spalle e pile. Proseguono rilevati e trincee, mentre le bonifiche del piano di posa sono già all’80%.

Una strada che pare finalmente prendere forma, dopo anni di promesse. Ora, vedremo se stavolta si arriva davvero al traguardo nel 2028.