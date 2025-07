PSd’Az all’attacco: «Pronte le assunzioni per Forestale e Forestas, ma i fondi sono finiti a consulenze e portaborse»

Il Partito Sardo d’Azione va all’attacco. Secondo la segreteria del PSd’Az, «erano pronte le assunzioni per il Corpo Forestale e Forestas», ma la Giunta Todde avrebbe dirottato i fondi «su consulenze e portaborse».

Un’accusa pesante. «Mentre il segretario regionale sardo del PD, Comandini, denuncia le carenze di organico nella Forestas, la Regione guidata da Todde e dal Campo Largo ha deciso di destinare oltre 5 milioni di euro per soddisfare le esigenze dei portaborse dei gruppi consiliari (2,2 milioni) e per incrementare le consulenze esterne (circa 3 milioni)», denuncia il PSd’Az.

Per il partito, si tratta di una «sciagurata contraddizione»: i concorsi pubblici, già banditi e in gran parte portati avanti dalla precedente Giunta, non avrebbero avuto seguito nel potenziamento del personale.

La segreteria del PSd’Az rincara: «La precedente giunta aveva espletato i concorsi per i sottufficiali del Corpo Forestale e per i dirigenti dell’amministrazione, immettendoli in ruolo. Aveva anche dato copertura finanziaria per la stabilizzazione dei precari e per il turn-over di Forestas. Inoltre, aveva bandito il concorso per ufficiali del CFVA, che la Giunta Todde ha riaperto, ma da un anno e mezzo non si hanno più notizie».

Il partito denuncia lo stallo: «È tutto fermo mentre si moltiplicano le poltrone d’oro per esterni. La Sardegna brucia, il Logudoro è in fiamme senza copertura aerea della macchina antincendio, ma la Giunta Todde e il Campo Largo pensano solo a piazzare altri consulenti e portaborse senza limiti».

Parole dure, che puntano dritte al cuore della gestione regionale. E mentre i roghi divorano ettari di territorio, la politica discute di poltrone.