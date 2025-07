Alghero: Forza Italia attacca Cacciotto sul bando a Capo Caccia, "ennesima occasione persa"

A Capo Caccia ci sarà un nuovo punto di ristoro. Ma la Città metropolitana di Sassari, ancora gestita da un commissario, ha deciso di metterlo a bando. Forza Italia Alghero non l’ha presa bene. E accusa l’amministrazione di Raimondo Cacciotto di dormire in piedi.

«Apprendiamo con stupore che la Città metropolitana di Sassari, ancora in gestione commissariale, ha indetto una gara al fine di procedere all’affidamento in concessione di valorizzazione dell’immobile sito a Capo Caccia, nella piazza da cui si accede alla Grotta di Nettuno e alla Grotta Verde», scrive Andrea Delogu, segretario cittadino di Forza Italia.

Una mossa definita un’occasione persa. «Non ci risulta che questa scelta sia stata concertata con l'Amministrazione di Alghero. Una struttura di alto valore strategico e di ancora maggior valore ambientale, essendo situato in pieno Parco, va a bando per essere destinato a punto di ristoro. Il tutto nel silenzio complice dei nostri amministratori, che mentre l'economia della città langue e la qualità dell'igiene urbana preoccupa, dedicano il loro tempo propagandando pseudo “eventi epocali”».

Forza Italia ricorda che due anni fa si era già parlato di usare quel locale come centro di promozione turistica, magari con un piccolo ristoro per coprire i costi. Un’idea che avrebbe potuto portare benefici immediati ai tanti visitatori delle grotte.

«Un sito con potenzialità enormi che oggi viene offerto al miglior offerente, nonostante un commissario della città metropolitana della stessa casacca politica del presidente della fondazione e nonostante un’amministrazione algherese che dovrebbe essere ugualmente in sintonia e che invece viene ancora una volta ignorata dai compagni di ventura. Cosa che sta accadendo troppo spesso», continua Delogu.

L’affondo finale non risparmia nessuno. «Auspichiamo che l'amministrazione Cacciotto, in un sussulto di dignità, chieda l’annullamento della procedura di gara in modo da ottenere l’affidamento diretto del sito, dimostrando di avere davvero una visione concreta dello sviluppo di Alghero e della proficua utilizzazione delle sue bellezze».

Chiaro, secco e senza tanti giri di parole. Stavolta niente gelati e tramonti: si parla di turismo, soldi e politica. E qualcuno dovrà pure rispondere.