Politica Alghero, nuovi 400 posti auto in pineta: “Pronti entro pochi giorni”

Una nuova area sosta temporanea in viale Primo Maggio, di fronte alla pineta e accanto all’Hotel Oasis, è in dirittura d’arrivo. Sarà pronta a ospitare circa 400 veicoli e sarà attiva fino al mese di settembre. I lavori sono in fase avanzata e rientrano nel più ampio progetto dell’Amministrazione per dotare la città di circa 1.400 nuovi stalli temporanei, distribuiti nei cosiddetti “vuoti urbani”. «Abbiamo affidato le opere a due imprese – spiega l’assessore ai Lavori pubblici, Francesco Marinaro – e contiamo di realizzare i lavori entro breve tempo in maniera da mettere a disposizione di cittadini e turisti tutte le aree completamente attrezzate». La dotazione finanziaria per l’intervento ammonta a 200 mila euro e comprende anche i 550 parcheggi già disponibili poco più avanti nella stessa area. I residenti continueranno a essere esentati dal pagamento della tariffa. Ulteriori aree attrezzate sono previste nel terreno adiacente al Palacongressi, sempre lungo il viale Primo Maggio. L’obiettivo, dichiarato, è quello di sperimentare un modello flessibile di utilizzo di spazi attualmente sottoimpiegati, restituendo funzionalità e ordine a zone urbane spesso dimenticate. Sono stati individuati altri spazi per la sosta temporanea anche in via Toda-Nulauro, via De Gasperi, via Giovanni XXIII, via Vittorio Emanuele (presso il campo Don Bosco), via Aldo Moro, oltre che nella zona Lido-Pietraia: via degli Orti, via Costa, via Castelsardo. Tutti gli interventi dovranno concludersi entro tre settimane, come da cronoprogramma definito dagli uffici. L’Amministrazione punta a garantire una stagione estiva ordinata e funzionale, valorizzando spazi esistenti e cercando di rispondere concretamente alle esigenze di residenti e visitatori.