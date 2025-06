Bando commercio, partono i pagamenti alle imprese. Cuccureddu: “Un lavoro di squadra che ha prodotto risultati rapidi”

L’Assessorato regionale del Turismo, Artigianato e Commercio ha avviato i primi pagamenti del bando “Contributi in Conto Capitale alle Attività Commerciali - Annualità 2025”, realizzato in collaborazione con Unioncamere Sardegna, la Camera di Commercio di Nuoro – soggetto capofila – e le Camere di Commercio di Sassari e Cagliari-Oristano.

“La misura si sta dimostrando efficace già nella fase esecutiva, grazie a un lavoro di squadra che ha reso possibile avviare i primi pagamenti in tempi davvero contenuti”, ha commentato l’assessore del Commercio, Franco Cuccureddu. “La straordinaria partecipazione conferma la centralità del commercio per la tenuta economica e sociale dei territori. Le imprese hanno risposto con entusiasmo e competenza, mostrando anche attenzione alla crescita occupazionale. Vogliamo rafforzare gli strumenti che premiano chi investe in lavoro e radicamento locale. Il commercio è una componente vitale del nostro tessuto economico, e continueremo a sostenerlo con strumenti mirati, rapidi e condivisi”.

Su cento pratiche già lavorate, oltre cinquanta sono in fase di liquidazione del contributo. Il dato conferma l’efficacia della misura e l’efficienza del sistema camerale nella gestione delle pratiche, condotta in collaborazione tra la Camera di Commercio di Nuoro, TecnoServiceCamere, Unioncamere Sardegna e Regione.

Dotata di un fondo complessivo pari a 35,5 milioni di euro, la misura ha ricevuto 1.274 domande da tutta l’Isola, per un totale di richieste superiori ai 43,5 milioni. Le province più attive sono Cagliari (449 domande), Sassari (380), Nuoro (321) e Oristano (124), con una ripartizione economica coerente: circa 15,1 milioni di euro richiesti da Cagliari e Sassari, 9,8 milioni da Nuoro, 3,4 milioni da Oristano.

Novanta domande includono inoltre la richiesta della premialità per incremento delle Unità Lavorative per Anno (ULA), per un valore complessivo che supera gli 835 mila euro. Un ulteriore segnale dell’interesse delle imprese verso l’occupazione stabile e qualificata.