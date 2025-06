Alghero, Fadda (Prima Alghero): “Meglio non fare niente che fare le cose a metà”

ALGHERO – Un gazebo climatizzato per l’utenza dell’Ufficio Anagrafe, pensato per proteggere i cittadini dal sole e dalle intemperie. Così era stata presentata nei giorni scorsi, tramite la stampa locale, la nuova struttura posizionata davanti agli uffici comunali. Ma secondo il consigliere Massimiliano Fadda, si tratta dell’ennesimo annuncio affrettato.

“Questa novità non mi era da subito parsa una bella iniziativa, ovvero sembrava una pezza peggiore del buco – scrive Fadda in una nota diffusa il 25 giugno – ed in effetti ho verificato di persona quello che mi era stato segnalato da alcuni cittadini, ovvero che il gazebo è chiuso a chiave ed all’interno non c’è nemmeno una sedia o qualsivoglia arredo.”

Il “punto ombra climatizzato”, annunciato per offrire un’attesa più confortevole, non è operativo. I cittadini, sottolinea Fadda, “devono ancora ripararsi sotto gli alberi, come hanno sempre fatto”.

E conclude con una stilettata all’Amministrazione: “Meglio non fare niente che fare le cose a metà, magari comunicando la novità quando questa è completata”.