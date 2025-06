Alghero, botta e risposta sull’urbanistica: Forza Italia replica a Piras e rivendica la scelta di campo in favore delle imprese

In politica, a volte, anche una semplice assenza può diventare materia di contesa. Ed è quel che sta accadendo ad Alghero, dove il gruppo consiliare di Forza Italia ha replicato con decisione alle osservazioni del Presidente della Commissione Urbanistica Cesare Emiliano Piras, in merito alla gestione dei lavori dell’ultima seduta.

Nel mirino degli azzurri, le parole con cui Piras – pur ringraziando la vicepresidente Nina Ansini per aver presieduto in sua vece la commissione – aveva ironizzato sul fatto che, “contrariamente a quanto sostenuto da Forza Italia”, il numero legale fosse comunque garantito dalla maggioranza. Ma da Forza Italia smentiscono con fermezza qualsiasi affermazione di quel tipo.

«Contrariamente a quanto da lui sostenuto – si legge nella nota – anche da una sommaria lettura del nostro precedente comunicato emerge che Forza Italia non ha affermato di "avere mantenuto il numero legale". Ha invece evidenziato di avere garantito "la funzionalità della Commissione Urbanistica" permettendo i lavori pur in assenza del Presidente Piras, con la gestione della Commissione da parte della Vicepresidente Ansini che ha permesso la prosecuzione dei lavori e l’adozione degli atti previsti all’ordine del giorno».

È una puntualizzazione di forma, ma che diventa sostanza nel momento in cui si mette in discussione la legittimità o l’utilità della presenza delle minoranze. E da Forza Italia colgono l’occasione per tracciare una linea netta.

«È evidente – prosegue il comunicato – che in assenza del Presidente solo il Vice può assumerne le funzioni. Fra la mancata sostituzione del Presidente e il puntare il dito contro le debolezze della maggioranza, poiché l’assenza del Presidente avrebbe paralizzato l'esame della pratica in Commissione, e la tutela e il sostegno delle imprese algheresi che producono ricchezza e posti di lavoro, Forza Italia ha scelto la seconda opzione».

Parole nette, che rivendicano una scelta politica ben precisa: tenere in piedi le istituzioni anche quando chi ne ha la guida è momentaneamente assente. «Per Forza Italia è doveroso dare continuità agli investimenti e certezze a chi, con fatica e visione, sceglie di costruire e produrre valore sul nostro territorio», ha dichiarato Nina Ansini, vicepresidente della Commissione Urbanistica.

In altri tempi si sarebbe detto “senso dello Stato”, oggi forse è solo buonsenso amministrativo. Ma nel clima incandescente della politica algherese, anche questo diventa terreno di confronto.