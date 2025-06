Alghero: Daga risponde a Fratelli d’Italia sul concerto in Banchina Dogana

Il concerto dei Carmina Burana, in programma martedì 1 luglio alla Banchina Dogana, accende lo scontro politico. Dopo il duro attacco di Fratelli d’Italia, che ha definito l’evento una “scelta personalistica” e un’iniziativa “senza condivisione”, l’assessore al Bilancio del Comune di Alghero, Enrico Daga, replica punto su punto.

«Carmina Burana ad Alghero è un evento culturale dirompente. E quando la cultura entra in scena con la sua potenza, la politica meschina esce allo scoperto».

Daga chiarisce subito che non è stato lui a scegliere la location: «La location non l’ho scelta io, e lo sanno tutti: l’ha voluta con convinzione l’Ente De Carolis. Perché tra le barche e la muraglia antica, la musica classica ritrova il suo senso più profondo: quello di scuotere, emozionare, trascendere. È lì che Alghero si fa palcoscenico d’Europa, e non cortile per beghe di quartiere».

Poi la precisazione logistica: «Per amor di verità: l’evento sarà martedì 1 luglio, e il Café Latino, come ogni martedì, è chiuso. È il giorno di riposo settimanale. Chi insinua il contrario, mente sapendo di mentire».

Daga difende il valore del luogo, elencando le numerose manifestazioni di rilievo già ospitate: «In quella stessa location si tiene abitualmente la premiazione del Campionato del Mondo di Rally, gli Swan Sardinia Challenge, lì è nato il Gran Prix del Corallo, oltre che il Capodanno così come lo conosciamo, solo per citare alcune iniziative note. Parliamo di una delle cornici più iconiche del Mediterraneo, che qualcuno vorrebbe simbolicamente bombardare, solo perché lì si trova l’unico caffè del Nord Sardegna citato dalla prestigiosa guida del Gambero Rosso, gestito con dedizione da oltre 35 anni dalla mia famiglia».

Poi l’affondo: «Il vero problema è che tre persone – sempre le stesse – hanno deciso di inquinare il dibattito pubblico, trascinando tutto nel fango dello scontro personale. Chi si firma è un prestanome – per il quale stendiamo un velo pietoso. I mandanti sono altri. E sono quelli che, pur di fermare chi lavora, saboterebbero anche le imprese e i lavoratori di questa città».

«Ringrazio comunque Fratelli d’Italia – aggiunge – evidentemente per i quali sono divenuto un incubo o forse il loro unico obiettivo; spero solo politico e non frutto di un frettoloso, non corrisposto, innamoramento. Non tralasciano, infatti, alcuna occasione per spendere il mio nome nel tentativo di criticare ogni e qualsiasi meritevole iniziativa compiuta dalla Municipalità. Di ciò, da una parte, li ringrazio».

Infine, l’assessore rivendica la propria linea: «La verità è un'altra, semplice: non sono io a usare la politica per la mia carriera, sono loro che vivono di ambizioni frustrate, dando fuoco a tutto pur di contare qualcosa. Con l’arroganza di chi non ha mai costruito nulla e oggi vorrebbe insegnare tutto. Io continuo a lavorare per una città più viva, più colta, più giusta. E se per farlo bisogna sfidare i professionisti del veleno, lo farò ogni giorno. Perché Alghero corre, senza guardarsi indietro».

Intanto l’Ente De Carolis, per voce del direttore Alberto Gazale, ha ribadito con chiarezza che la scelta della Banchina Dogana è stata «assolutamente voluta» per il suo valore artistico e scenografico: «Le antiche mura sono una scenografia naturale perfetta per la cantata scenica che Orff compose nel 1936 musicando gli antichi testi dei goliardi medievali. La collocazione nel cuore vivo della città permetterà a tutti i cittadini, anche a chi è solo di passaggio, di ascoltare e apprezzare una grande orchestra, un grande coro e dei solisti di livello internazionale».