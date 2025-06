Giunta regionale del 18 giugno 2025: proroga dell’emergenza idrica e nuova cabina di regia per l’Einstein Telescope

La seduta della Giunta regionale del 18 giugno 2025, presieduta da Alessandra Todde, ha prodotto un ampio pacchetto di delibere che spaziano dall’ambiente alla sanità, dai lavori pubblici ai trasporti, fino alle politiche del lavoro e alla programmazione territoriale. Un Consiglio operativo che segna alcune scelte strutturali e altre di respiro immediato.

In primo piano la proroga dello stato di emergenza per il deficit idrico che attanaglia la Sardegna: su proposta congiunta della presidente Todde e dell’assessora all’Ambiente Rosanna Laconi, è stato deciso il prolungamento della situazione emergenziale fino al 31 dicembre 2025. Una misura necessaria, che tiene conto dell’allarmante situazione delle riserve idriche regionali.

Accanto all’emergenza, la Giunta ha istituito una Cabina di regia strategica per il progetto Einstein Telescope (ET) a Sos Enattos, una delle grandi sfide scientifiche europee. Sarà coordinata dalla presidente e vedrà il coinvolgimento di sei assessori regionali, oltre ai sindaci di Lula, Bitti, Onanì, Orune e Nuoro. La partecipazione sarà modulabile in base ai temi trattati, con aperture anche alle parti sociali, ai Comuni capoluogo, alle agenzie e comunità montane, configurando un vero strumento di governance multilivello.

Sul piano istituzionale, la presidenza ha disposto anche il rinnovo della componente regionale nella Commissione paritetica Stato-Regione Sardegna, confermando Eugenio Annicchiarico e nominando Gianmario Demuro come secondo componente.

L’assessore Bartolazzi ha portato in Giunta una serie di delibere importanti. Oltre alla designazione di nuovi componenti nel Cda dell'Istituto dei ciechi della Sardegna, si segnalano l’approvazione della programmazione delle risorse del Terzo Settore e la destinazione di 180mila euro ai centri per uomini autori di violenza (CUAV), a Cagliari e Sassari.

Nel triennio 2024-2026, oltre 35 milioni di euro saranno destinati al contrasto della povertà estrema e all’assistenza dei senza dimora, mentre le nuove tariffe per la procreazione medicalmente assistita (PMA) entreranno in vigore dal 1° luglio 2025.

Firmato anche lo schema di contratto con AIOP-Confindustria Sardegna per l’assistenza ospedaliera nel biennio 2025-2026, a garanzia della continuità tra strutture pubbliche e accreditate. Si introducono inoltre modifiche normative che consentiranno maggiore libertà per le famiglie nel trasporto delle salme durante il periodo di osservazione, con flessibilità che tiene conto delle scelte private senza pregiudicare la salute pubblica.

Il Fondo nazionale per le politiche sociali garantirà infine 12,2 milioni nel 2024 e oltre 11 milioni annui nel biennio successivo, con interventi mirati al sostegno delle famiglie, dei minori, all’invecchiamento attivo e alle dimissioni protette.

Su proposta dell’assessora Desiré Manca, la Giunta ha stanziato un milione di euro in voucher formativi per giovani tra i 18 e i 35 anni che intendano conseguire l’attestato Cabin Crew per diventare assistenti di volo. Approvata anche la riorganizzazione dell’Aspal e nuovi criteri di semplificazione per i contributi alle associazioni cooperativistiche.

L’assessora Ilaria Portas ha presentato il programma degli interventi per lo sport 2025, con una dotazione di oltre 12 milioni di euro, e le nuove nomine regionali nel CdA della Fondazione Salvatore Cambosu.

In ambito trasporti, Barbara Manca ha ottenuto il via libera alla rimodulazione dei fondi del Piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile: 25 milioni complessivi, di cui 6,9 milioni per bus elettrici urbani e 13,4 per autobus a idrogeno extraurbani.

Per gli Affari generali, l’assessora Mariaelena Motzo ha guidato l’approvazione del progetto “REG4IA – Resilienza e Sicurezza del Territorio” con Toscana, Emilia-Romagna e Friuli-Venezia Giulia, e ha definito il riparto triennale delle risorse per studi e consulenze, pari a 2,8 milioni tra il 2025 e il 2027.

L’assessore Spanedda ha introdotto modifiche al funzionamento delle Compagnie barracellari, superando vincoli sulle domande di contributo. Approvate anche le cessioni di immobili a prezzo simbolico ad Abbasanta e l’alienazione di ex reliquati idraulici nei Comuni di San Teodoro e Budoni. A Goni, confermato il commissariamento a seguito del mancato raggiungimento del quorum elettorale.

L’assessore Gian Franco Satta ha infine condotto all’approvazione il regolamento di contabilità dei Consorzi di Bonifica, atteso da anni, e nuove misure a sostegno della zootecnia: tra queste, incentivi fino al 60% per l’acquisto di arieti e suini di razza sarda, con soglie portate a 50mila euro secondo le norme UE.

Ampio spazio ai lavori pubblici: l’assessore Antonio Piu ha presentato rimodulazioni FESR 2021/2027 con uno stanziamento di 60 milioni per l’efficienza energetica degli edifici pubblici, di cui 50 milioni per interventi comunali. A Fluminimaggiore, si ridefiniscono le risorse per la messa in sicurezza del centro urbano, mentre ulteriori fondi saranno impiegati a Sennori, Codrongianos, Osilo, Villanova Tulo e Tresnuraghes per il rischio frana e dissesto idrogeologico.

Con l’approvazione del bilancio d’esercizio 2024 della società Opere e Infrastrutture, scatta l’avvio della procedura di selezione per un nuovo amministratore unico, chiudendo il mandato attuale non rinnovabile.

In chiusura, l’assessore Emanuele Cani ha presentato le misure per l’infrastrutturazione artigianale locale, con scorrimento della graduatoria approvata a dicembre 2024, e il bilancio di esercizio 2024 di Igea Spa, società che si occupa di interventi geo-ambientali.