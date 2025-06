Politica Meloni all’APWG.EU Tech Summit: “Cybersecurity pilastro dello sviluppo economico. La Regione sostiene la transizione digitale”

La Manifattura Tabacchi di Cagliari è stata, per due giorni, il fulcro europeo del confronto su cybersicurezza, innovazione e protezione delle infrastrutture digitali. L’APWG.EU Tech Summit & Researchers Forum 2025 ha riunito esperti internazionali, forze dell’ordine, aziende tecnologiche e centri di ricerca per discutere strategie concrete contro il cybercrime e promuovere la cooperazione multilivello in materia di sicurezza digitale. Nella giornata conclusiva è intervenuto il vicepresidente della Regione Sardegna e assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, che ha portato il saluto della Giunta regionale e ribadito l’impegno dell’esecutivo per l’innovazione tecnologica dell’isola. «La cybersecurity – ha dichiarato – è oggi un elemento strutturale della competitività delle imprese e della resilienza dei territori. La Regione Sardegna è impegnata a sostenere in modo concreto la transizione digitale, integrando innovazione e sicurezza nella propria programmazione strategica e mettendo a disposizione strumenti per supportare il mondo produttivo e le realtà locali nel rafforzamento dei propri sistemi informativi». Meloni ha rimarcato l’importanza di un approccio integrato tra istituzioni, imprese e centri di competenza, citando Sardegna Ricerche e CRS4 come attori strategici nei percorsi di digitalizzazione. «Abbiamo in Sardegna risorse scientifiche e infrastrutturali che vanno valorizzate e rese sempre più operative nella costruzione di soluzioni innovative e sicure. Sardegna Ricerche e CRS4 sono partner strategici per lo sviluppo e la protezione dei dati, e continueranno a essere sostenuti con forza anche attraverso l’utilizzo mirato delle risorse del Fesr», ha sottolineato, riferendosi al Fondo europeo di sviluppo regionale. Nel suo intervento, il vicepresidente ha richiamato il valore della sicurezza informatica anche come presidio sociale: «Il cybercrime è una minaccia concreta per la tenuta del sistema produttivo: difendere le reti digitali significa proteggere lavoro, investimenti e fiducia dei cittadini. Per questo è fondamentale lavorare in alleanza con il sistema delle imprese, le amministrazioni locali e le forze dell’ordine, che ogni giorno operano sul campo con competenze fondamentali». Meloni ha inoltre ringraziato la Commissione Europea per la presenza qualificata all’evento e per il ruolo attivo nella definizione di un quadro strategico condiviso a livello europeo: «Un sostegno importante per le politiche regionali». L’intervento si è inserito nel percorso tracciato dalla partecipazione dell’assessora Mariaelena Motzo alla giornata inaugurale, a conferma della linea unitaria della Regione Sardegna: la cybersicurezza come elemento trasversale delle politiche per l’innovazione, la sostenibilità e la crescita. «La Sardegna – ha concluso Meloni – è pronta ad accogliere nuove iniziative di alto livello su questi temi, rafforzando il proprio ruolo come piattaforma euro-mediterranea per la trasformazione digitale e lo sviluppo competitivo e sicuro del territorio».