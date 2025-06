Alghero, riapre la piscina comunale di Maria Pia: si parte con la pallavolo e Manu Benelli

Come ormai consuetudine negli ultimi anni, la piscina comunale scoperta di Maria Pia riapre i battenti a inizio estate. I lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria si sono conclusi nei tempi previsti, e da oggi l’impianto è pienamente operativo.

A tagliare idealmente il nastro sono stati gli atleti e le atlete della Aliva Volley Alghero, impegnati nel camp di pallavolo diretto dalla leggenda del volley italiano Manu Benelli. Presente anche l’Amministrazione comunale, con il sindaco Raimondo Cacciotto e gli assessori Enrico Daga e Francesco Marinaro, che hanno portato il saluto istituzionale e sottolineato l’importanza dell’impianto per la città.

La gestione della struttura è affidata fino al 30 settembre alla ASD Alguer Sport. L’apertura della piscina si inserisce in una più ampia strategia di riqualificazione dell’area sportiva di Maria Pia, dove sono previsti interventi anche sugli impianti del tennis, del baseball, del rugby e sul campo da calcio Pino Cuccureddu. L’obiettivo, dichiarato dall’Amministrazione, è quello di dare vita a una vera e propria cittadella dello sport, con lo sport visto come strumento di crescita, educazione e formazione per tutta la comunità.