Politica Degrado a San Giovanni, Lombardi (Lega): “Passeggiata Bousquet nel caos, tra mondezzaio di posidonia e fontanelle rotte. San Juan snaturata, ennesimo schiaffo alla tradizione”

“Dovevano cambiare tutto, ma è tutto peggiorato. La passeggiata Bousquet è simbolo di un fallimento amministrativo totale: degrado, sporcizia, promesse mancate”. Lo denuncia Marco Lombardi, responsabile commercio del coordinamento della Lega, che accende i riflettori sulla situazione disastrosa di San Giovanni ad Alghero. “La posidonia spiaggiata è ormai un mondo a parte, un vero e proprio mondezzaio che delimita e penalizza il lavoro delle attività commerciali presenti nell’area. Fontanelle fuori uso sostituite da tubi volanti, marciapiedi sporchi come non mai, cestini inesistenti, occupazione abusiva della passeggiata lasciata nell'indifferenza generale. E poi – aggiunge Lombardi – la mancanza totale di servizi, con un livello di incuria che non si vedeva da anni”. Una denuncia dura, che si estende anche al fronte culturale e identitario: “Come se non bastasse, apprendiamo con stupore lo spostamento dei Focs de Sant Joan a Santa Maria La Palma. Una scelta incomprensibile, che snatura la festa e la sradica dalla sua sede naturale, la Chiesa di San Giovanni. Un vero e proprio tradimento della tradizione, una profanazione che i cittadini non meritano”. “Le borgate devono essere coinvolte con eventi propri, identitari, non con lo spostamento forzato di feste che appartengono a un quartieri ben precisi, e attorno ai quali si riconiscono. È l’ennesima dimostrazione di un’amministrazione pressapochista, confusa, che naviga a vista e lascia tutto nel degrado. Le parole le porta via il vento: il Lido San Giovanni merita rispetto, servizi e decoro, non promesse vuote”, conclude Lombardi.