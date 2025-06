Alghero, presentato il nuovo fronte mare: la Giunta Cacciotto prosegue il progetto avviato dall’Amministrazione Conoci

Ad Alghero la rigenerazione urbana avanza sul fronte del litorale di Maria Pia. Mercoledì, nel corso della rassegna “Città in scena”, è stato presentato ufficialmente il progetto che ridisegna il tratto costiero in direzione Fertilia, lungo viale Primo Maggio sino al Palazzo dei Congressi e all'ingresso della borgata. Si tratta della naturale prosecuzione di una pianificazione avviata durante il mandato dell’Amministrazione Conoci e dell’assessore all'urbanistica Emiliano Piras ora consigliere comunale di maggioranza, ora portata avanti dall’attuale Giunta.

Il piano prevede una passeggiata suggestiva e moderna, accompagnata da una pista ciclabile arretrata rispetto alla linea di costa, con la rimozione della carreggiata esistente nel tratto finale di viale Primo Maggio. L’intervento, oltre a restituire centralità al fronte mare, punta a rinaturalizzare l’area, tutelando il litorale sabbioso e il delicato sistema retrodunale. Contestualmente è prevista la realizzazione di un nuovo asse viario di collegamento tra viale Primo Maggio e viale Burruni, parallelo alla pista ciclabile di via del Levante.

«Una significativa rivoluzione per la zona di Maria Pia, che raffigura ciò che immaginiamo per la città del futuro – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto – anche in combinazione con le progettualità del vasto programma di rigenerazione urbana che l’Amministrazione sta portando avanti per i quartieri di Sant’Agostino e della Pietraia».

La visione illustrata dal primo cittadino poggia sul ripristino ambientale del sistema dunale, sulla trasformazione di viale Primo Maggio come naturale prolungamento del fronte mare urbano di Alghero e sulla riorganizzazione dell’intera accessibilità dell’area. Via Tramontana e viale Burruni diventeranno boulevard alberati, inseriti in un sistema intermodale di sosta e mobilità, dove trasporto pubblico e ciclabilità saranno gli elementi centrali.

«L'obiettivo posto alla base del progetto – spiega l’Assessore all’Urbanistica Roberto Corbia – è quello di concludere la trasformazione del fronte mare urbano della città, avviando il processo di rigenerazione di uno dei tratti ambientalmente e paesaggisticamente più delicati della nostra costa urbana, con una visione orientata al miglioramento della qualità della vita e alla tutela dell’ecosistema costiero, rimettendo al centro le persone, con un progetto fortemente orientato ad innalzare la qualità dello spazio pubblico e la sua vivibilità, in un’ottica di sostenibilità».

La progettazione, ormai in fase di definizione, vedrà nei prossimi mesi la conclusione del progetto di fattibilità tecnica ed economica per il primo stralcio, mentre l’Amministrazione è già al lavoro per reperire i 4 milioni di euro necessari alla realizzazione, puntando sul sostegno finanziario della Regione.

Dietro i nuovi annunci si muove dunque un progetto che, al di là del cambio di colore politico, prosegue nel solco tracciato dalla precedente Amministrazione di centrodestra guidata da Mario Conoci e dall’allora assessore all'urbanistica Emiliano Piras. Una continuità amministrativa che, seppur non rivendicata apertamente, rimane alla base dell’attuale sviluppo urbanistico del fronte mare algherese.