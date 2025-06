Alghero esclusa dal potenziamento dei commissariati: «uno schiaffo intollerabile»

Alghero ancora una volta resta fuori. Nel nuovo piano di rafforzamento degli organici della Polizia di Stato in Sardegna, annunciato dal Ministero dell’Interno e dal Dipartimento di Pubblica Sicurezza, sono previsti nuovi agenti per Porto Cervo, Tempio Pausania e Ozieri. Nessun rinforzo invece per il commissariato di Alghero. Una decisione che accende la protesta e che viene definita un atto «grave e inspiegabile» nei confronti di una delle città cardine dell’intera Sardegna, tanto per rilevanza turistica quanto per posizione strategica.

La città, che durante la stagione estiva supera i 200 mila visitatori e che si estende su un territorio ampio e articolato, si trova a dover gestire esigenze crescenti di sicurezza pubblica, con un organico che fatica ormai da tempo a reggere la pressione operativa quotidiana. Nonostante questi numeri, Alghero viene nuovamente relegata ai margini nel quadro provinciale e regionale.

A sottolineare la gravità della scelta è intervenuto anche il sindacato di polizia SIAP, che denuncia apertamente: «Il commissariato di Alghero viene trattato come se non esistesse. È inconcepibile che in un momento in cui si potenziano altri presidi, qui si continui a operare con risorse minime e personale insufficiente».

Sulla questione prende posizione anche il consigliere comunale Christian Mulas, presidente della V commissione, che non usa giri di parole: «Questo gesto, che sa di disinteresse e superficialità, è un vero e proprio schiaffo istituzionale. Uno sfregio a una città che da anni chiede attenzione, risorse e rispetto. Un'amministrazione centrale che ignora Alghero dimostra di non comprendere le reali esigenze del territorio e di sottovalutare le responsabilità connesse alla tutela dell’ordine pubblico in una delle località turistiche più frequentate dell’intera isola».

Da qui la richiesta, netta, di un’inversione di rotta: «Chiediamo con fermezza che il Ministero dell’Interno corregga immediatamente questa ingiustizia. Alghero merita rispetto. Alghero merita sicurezza».

Per questo, annuncia Mulas, «sto presentando una interrogazione al Sindaco».

Il caso è ora sul tavolo politico. Ma dietro le dichiarazioni resta il problema strutturale di un territorio che, ogni anno, affronta un carico turistico crescente senza un adeguato potenziamento dei presidi di sicurezza. E il silenzio di Roma comincia a pesare.