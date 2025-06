Alghero: sulla posidonia scontro aperto tra Forza Italia e la giunta Cacciotto

Botta e risposta sulla vicenda dell’impianto per il trattamento della posidonia. Dopo le accuse mosse dal gruppo consiliare di Forza Italia, arriva la replica della maggioranza guidata da Raimondo Cacciotto, con una nota firmata da Christian Mulas e Giampietro Moro, che respinge al mittente le critiche e accusa gli esponenti forzisti di scarsa memoria e poca coerenza.

«Forza Italia torna a parlare, e purtroppo lo fa dimenticando con una memoria curiosamente corta e una faccia tosta non meno sorprendente di essere stata protagonista nella scorsa amministrazione. Oggi interviene in modo claudicante su una questione, quella della posidonia, che meriterebbe ben altra serietà, soprattutto da chi ha avuto tempo e strumenti per affrontarla e ha preferito rimandare», affermano Mulas e Moro.

I due consiglieri entrano nel merito delle tempistiche: «La data di conclusione dei lavori per l’impianto di trattamento della posidonia è fissata per il 26 giugno 2025, come confermato mesi fa. Quanto al completamento della messa a riserva, per cui non abbiamo mai lanciato proclami né promesse a fini elettorali, il termine è stabilito per il 15 settembre 2025».

Mulas e Moro rivendicano lo stato di avanzamento dei lavori e l'operato dell'amministrazione: «L’impianto di trattamento, avviato nel 2023, è completato per oltre l’85%. Mancano solo i collaudi di processo e le linee elettriche, adempimenti tecnici ordinari che non compromettono né la funzionalità né le tempistiche. Il cronoprogramma aggiornato dal Consorzio Industriale prevede il collaudo funzionale entro settembre 2025, in tempo utile per affrontare la prossima stagione balneare in modo strutturato e definitivo».

La maggioranza sottolinea anche l’attività già svolta nella rimozione degli accumuli: «Dall’inizio del 2025 sono già 1.023,40 tonnellate di posidonia rimosse dai litorali algheresi, con il conferimento di 138,56 tonnellate di sabbia restituita agli arenili. Un'azione concreta a tutela dell’equilibrio morfologico delle spiagge, che sta dando i suoi frutti: la spiaggia di San Giovanni continua a crescere in ampiezza, offrendo oggi una cornice che ha ospitato con successo anche la frazione di nuoto del campionato mondiale di Triathlon, con lodi da parte di atleti, federazione e media internazionali».

«Se davvero Forza Italia intende rendere un servizio alla città, allora abbandoni i toni della polemica sterile e riconosca ciò che è sotto gli occhi di tutti: un’amministrazione che lavora con serietà e senza slogan, ogni giorno, per risolvere problemi ereditati e garantire risposte concrete ai cittadini», concludono Mulas e Moro. «Gli algheresi hanno capito bene chi lavora per il territorio e chi invece lo usa come palcoscenico».