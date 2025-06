Alghero: Fratelli d’Italia rivendica la paternità politica della palestra geodetica di via XX Settembre

Il cantiere per la realizzazione della nuova palestra geodetica presso la scuola media “Giovanni Paolo II” è stato ufficialmente avviato, ma non tutti sono disposti a lasciare che la memoria politica svanisca con l’inaugurazione dei lavori. A ricordare le origini dell’opera è il capogruppo cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Cocco, che con una nota stampa rimette ordine nella cronologia amministrativa.

«Siamo felici che finalmente vengano consegnati i lavori per la realizzazione della nuova palestra geodetica», afferma Cocco, «si tratta di un progetto voluto, pensato e finanziato dall’amministrazione di centrodestra, che ora vede l’avvio del primo lotto. Bene così. Ora si lavori per individuare le risorse per completarla».

Nel comunicato, Fratelli d’Italia rivendica la programmazione dell’intervento durante la precedente legislatura, riconducendo il merito all’allora assessore Emiliano Piras e alla giunta guidata da Mario Conoci. Un’opera, sottolinea Cocco, frutto di «una seria programmazione e della volontà politica di investire nelle strutture scolastiche e sportive», con l’obiettivo di lasciare «un’eredità concreta».

«Il progetto è stato redatto, finanziato e avviato nella scorsa legislatura – precisa il capogruppo di FdI – e spiace vedere oggi alcuni ben identificati tentativi di riscrivere la storia. Ma ci interessa soprattutto che l’opera sia completata in tempi brevi».

Infine, Cocco lancia un appello all’amministrazione in carica affinché si dia continuità all’opera: «Il nostro auspicio è che siano ora subito allocate le risorse per il secondo lotto della palestra, così da consegnare alla città un impianto moderno, funzionale e completo».

Una presa di posizione chiara, che rimette al centro la continuità amministrativa e il ruolo delle opposizioni nel garantire che quanto avviato non venga disperso, ma portato a termine per il bene della collettività.