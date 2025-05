Alghero: rifiuti nell’agro, a Villa Maria Pia il primo confronto tra Comune e residenti

-





Si è tenuto ieri, presso la sede istituzionale di Villa Maria Pia, un

incontro promosso dal Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi,

con la partecipazione dell’Assessore all’Ambiente Raniero Selva, del

Presidente della Commissione Ambiente e dei rappresentanti delle forze

dell’ordine locali e i responsabili della Ciclat. L'incontro ha visto la

partecipazione di numerosi residenti e rappresentanti dei consorzi e

comitati dell’agro algherese.



L’obiettivo principale dell’incontro è stato quello di affrontare le

criticità legate alla gestione dei rifiuti nelle zone rurali, in

particolare dopo la rimozione delle isole ecologiche fisse a Sant’Anna,

Valverde e nelle borgate, sostituite da contenitori itineranti

disponibili solo in determinati giorni della settimana.



Durante il dibattito, i residenti hanno espresso preoccupazioni

riguardo all’introduzione del sistema di raccolta porta a porta

nell’agro, temendo un aumento della dispersione dei rifiuti e problemi

igienico-sanitari. Tuttavia, i rappresentanti comunali hanno

sottolineato che tale scelta è in linea con le direttive regionali volte

ad aumentare la percentuale di raccolta differenziata e a identificare

le utenze non in regola.



E obbiettivo

Dell'Amministrazione e dell'impresa appaltatrice migliorare il

servizio attraverso un aumento dei ritiri e una maggiore pulizia delle

aree di conferimento, soprattutto in vista dell’incremento delle utenze

durante i mesi estivi.



Questo incontro rappresenta il primo di una serie di appuntamenti che

verranno organizzati sul territorio, con l’obiettivo di confrontarsi con

cittadini e comitati per migliorare il servizio temporaneo attualmente

in vigore, in attesa della piena attivazione del sistema di raccolta

porta a porta integrale.



Presidente del Consiglio Comunale

Mimmo Pirisi

Presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi