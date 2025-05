Politica Piscina scoperta: Occhioni (AVS) obiettivo raggiunto

"Durante il soprallugo dello scorso 19 febbraio della commissione lavori pubblici, che mi onoro di presiedere, avevamo constatato la possibilità di poter riaprire la piscina scoperta per la stagione estiva, e oggi obiettivo si è concretizzato" - questo il commento di Gianpiero Occhioni, presidente della Commissione Consiliare Permanente Lavori Pubblici. L'impianto natatorio all'aperto ha subito importanti lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e ora è pronto per essere goduto dalla comunità tutta. L'esponente di AVS aggiunge "doverosi ringraziamenti all’Assessore Lavori Pubblici Francesco Marinaro, sempre presente duranti i lavori della Commissione, al servizio manutenzioni del Comune di Alghero e al RUP del procedimento Franco Cherchi ". Il Presidente Occhioni da uomo di sport infine sottolinea l'importanza del lavoro di squadra: "grandi e piccoli obiettivi si raggiungono solo se commissione, assessore e macchina amministrativa lavorano in sinergia come sta accadendo".