Politica AVS conferma la piena fiducia ad Alessandra Todde

Alleanza Verdi e Sinistra (AVS) conferma la piena fiducia nell’operato della Presidente Alessandra Todde e condivide con lei la posizione assunta nelle dichiarazioni. Rispettiamo il ruolo dei giudici e le loro decisioni ma pur non entrando nel merito di questioni tecnico giuridiche riteniamo sia corretto fare ricorso contro una decisione che ci vede insoddisfatti. Andiamo avanti nell’interesse dei cittadini e delle cittadine sarde e continueremo ad impegnarci nelle istituzioni regionali come abbiamo fatto sin dal primo giorno portando risultati importanti nell’ emergenza idrica abitativa e delle infrastrutture Ci auguriamo che la sentenza di appello modifichi quanto deciso in primo grado ma pensiamo sia nostro dovere continuare con il massimo impegno a supporto dell’azione della maggioranza e della giunta fino a quando il percorso giudiziario non è giunto al termine. Firmato: Antonio Piu e Francesca Citroni (co-portavoce di Europa Verde Sardegna), Eugenio Lai (segretario regionale di Sinistra Italiana), Maria Laura Orrù (capogruppo AVS in consiglio regionale)